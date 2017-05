Az 50. percben: MOL-Pick Szeged-Veszprém 25-24

Gabert keményen fogták, most is erre számíthat.

Férfi kézilabda NB I, bajnoki döntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 4000 néző. Vezeti: Herczeg, Südi.Sego - Pedro, Buntic 4, Skube, Gaber, Bodó 3, Källman 7.T. Petrus 4, Blazevic, Bánhidi 1, Bóka, Obranovic, Balogh 6/3, Sostaric 2.Juan Carlos Pastor.Alilovic - Marguc, Sulic 2, Nagy L. 3, Schuch, Terzic, Ugalde 2.Mikler (kapus),Pálmarsson 5, Ilics 2, Nilsson 2, Lékai 2, Blagotinsek 1, Gajic 4/3, Iváncsik G. 1.Javier Sabaté.4, ill. 6 perc.4/3, ill. 3/3.59. perc: Nilsson fordul be az emberek között, Sego véd. Skube hétméteresét fogja Alilovic, majd Petrus kipattanóját is.Bánhidi Bence harcol ki hétméterest. Alilovic kiüti Balogh lövését. Időt kér a Veszprém.Ugalde labdát szerez. Passzív a Veszprém, eladják.Pálmarsson tarthatatlan továbbra is, 29-27.labdát szerzünk, Källman bevágja! 29-26.Ilics ellépi. Källman a szélről, 28-26.Ilics cselez. Szabaddobás. Gaber fogja az oldalát, le kell cserélni. Lékai becselezi magát, 26-26. Bodó válaszol, 27-26.Pálmarsson a ficakba, 26-25. Bánhidi ellen fújnak a bírók, jogosan.Balogh, 26-24.ziccert ront a Szeged.Bodó bevágja 25-24.Lékai ütemtelenül, 23-23. Jön a Veszprém, belemenés. Bánhidi, 24-23. Eladjuk, Blagotinsek végigviszi, 24-24.Skube a kezek alatt, Mikler várta.jól védekezik a Szeged, bár az idő múlása a vendégeknek kedvez. Lékait blokkoljuk!Azonnal időt kér Sabaté. Pastor Gabernak mutatja hogyan kell védekeznie.egészen a szaggatott vonalig kinyitja a falat a Szeged. Kastelic másodszor! Balogh bedobja, csak ő tudja hogyan, 23-22.Balogh talpról kíméletlenül bevágja, 21-22. Pálmarsson erőből, Kastelic! Källman a szélről egyenlít, 22-22.Pálmarsson előtt nyílik szét a fal, 20-22. Pastor másodszor kéri ki az idejét.Sulic, 20-21. Balogh góljába belefújnak a játékvezetők, jöhet a Veszprém.Sostaric a beállóból, 20-20.Sulic egyenlít, 19-19. Gajic gyors gólja 19-20. Kastelic váltja Segót a szegedi kapuban.Skube kap két percet. Sem ő, sem Marko Krivokapics nem érti, utóbbi reklamálásért sárgát kap. Bodó elhalássza a labdát, Källman végigiviszi, 19-18.Bánhidi újabb büntetőt harcol ki, Balogh hibátlan 18-18.Bodó távolról, Mikler. Källman fogja meg Sulicot, hetes. Kastelic érkezik, Gajic belövi 17-18.Skube labdát lop.Balogh harcol ki hétméterest, belövi, 17-17.Nagy 9 méterről, 16-16. Bánhidi befordul, szinte már aszélről, fölé. Lékai betörésből, 16-17.Bodó adja kínaira Sostaricnak, 16-15.a Veszprém kezdte a második félidőt, Iváncsik a szélről pókhálózik, 15-15.FÉLIDŐNilsson nagy labdát kapott, belövi 15-14. Pastor is időt kér. 19 másodperc van hátra az első félidőből. Obranovic ugrik fel, nem talál kaput... Időn túli szabaddobás, Buntic elhajol a fal mellett, de Mikler figyelt. FÉLIDŐUgalde, 14-13.Bánhidi Bence hétméterest harcol ki, Schuch Timuzsint állítják ki két percre. Balogh belövi! 15-13.Bodó gyönyörűen megy be a falba, 14-12. Időt kér a veszprémiek vezetőedzője, Javier Sabaté.Bodó-kapufa, Miklerről bepattan, 13-11. Petrus kiáll két percre. Gajic hétméteresből, 13-12.Bodó első góljával 12-10. Pálmarsson tarthatatlan, 12-11.Lékai emberhátrányban lő, Sego kitornázza.Buntic-gól, Nagy László kiáll két percre. 10-9. Lékai megveri Källmant, 10-10. Petrus bepattintja Mikler alatt, 11-10.Obranovic a pályán. El is lépi... Pálmarsson egyértelműen belmegy Petrusba.Sego nagyot véd, de belefújnak a sporik, hetes. Gajic belövi, 9-9.Bodó lövésébe beleérnek, jöhet a Szeged. Buntic okosan, 9-8.Nilsson két emberrel a nyakán, 8-8.elszórja a labdát a veszprém, Sego rosszul indít. Sego véd!Källman szalad át a hatoson belül, észreveszik a bírók.Blagotinsek beállóból, Sego véd! Buntic kiszorított szögből, 8-6. Pálmarsson válaszol gyorsan, 8-7.Källmant állítják ki a játékvezetők.Buntic ugrik fel, Alilovic.elveszett labdát szednek össze, Nagy, 7-6.Bodó törne kapura, Sulic lerántja, két percet kap a veszprémi. Källman már harmadszor a szélről, 7-5.Ilicset blokkoljuk. Pálmarsson, 6-5.Buntic szép passza után Källman a szélről, 6-4. Pálmarsson lövését védi Sego, eladjuk a labdát.Ugalde a szélről, 5-4.Buntic elcunderezi Alilovic mellett, 5-3.Skube labdát szerez, Petrus rohan és rendezetlen fallal szemben újabb gólt szerez 4-2. Ilics átlövésből, 4-3.Sego!Petrus belemegy.Petrus labdát lop és az üres kapuba talál! 3-2.Ilics távolról, 1-2. Marguc kap kétperces kiállítást. Petrus fenn támadásban, 10 méterről bevágja 2-2.Källman nagy szögből, 1-1.Sulic elől gaber üti el a labdát, aztán Nagy valahogy bekotorja, 0-1.Bodó passzából Gaber fordul be, Alilovic kirúgja. Újra mi jövünk, Bodó lő, beleblokkolnak, Alilovic még beleér.mi kezdjük a meccset igazi meccshangulat közepette.a magyar himnuszt követően kezdődhet a mérkőzés!már másodszor talpon a csarnok! Érkeznek a szegediek a pályára.kezdődik a bemutatás, először a veszprémiek érkeznek a küzdőtérre.nem áll könnyű feladat előtt a MOL-Pick Szeged, hogy bajnok legyen, de a szurkolókon biztos nem fog múlni semmi.már szinte megtelt a csarnok! Talpon mindenki! 2007. május 23-án szinte napra pontosan tíz éve ünnepelhetett utoljára bajnoki címet a Pick Szeged! Őket, a csapat tagjait köszöntik a szurkolók.a veszprémi keret még egyelőre nem tartalmaz változást a szombati meccshez képest. Sabaté edző azonban ismét 15 játékost írt be eddig a jegyzőkönyvbe, a maradék egy helyre Ancsin Gábor, Chema Rodríguez és Gulyás Péter pályázik.a veszprémi találkozóhoz képest egy helyen változik a szegedi keret ma. Az ujjtörést szenvedett José Manuel Sierra az orvosok javaslata és véleménye alapján nem lesz ott a pályán, helyette a szlovén vb-3. Urh Kastelic lesz Marin Sego társa.a csapatok már a pályán melegítenek. A szegedi B-közép már szinte teljes létszámban a helyén és hangol. A veszprémi szektor még foghíjas, de az is megtelik majd 250 szimpatizánssal.üdvözöljük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. Hatgólos hátrányból kezdi a bajnoki döntő visszavágóját a MOL-Pick Szeged a Veszprém ellen 18 órától.Korábban:Hétfő este közel 40 szegedi szurkoló lepte meg az edzés végén a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. A csapat éppen a szokásos eligazításon vett részt, amikor a kék hívek hatalmas „MOL-Pick Szeged!" kiállítással lépkedtek feléjük.Minden játékos névre szóló levelet kapott – ezt a grafikában olvashatják –, majd ezt előbb magyarul és angolul is felolvasták nekik.Barátsággal érkeztek, biztató szavakat írtak, ami alaposan meglepte a fiúkat és a szakmai stábot is. Talán az a kép jól mutatja, hogy milyen hatással volt a játékosokra ez a szurkolói akció, hogy Balogh Zsolt, miközben az autójához tartott, a levelet kézben vitte magával.

Kellett is ez a motiváció, hiszen a bajnoki döntő első meccsén hatgólos (23–17) vereséget szenvedett a Szeged a Veszprém otthonában. Komoly hátrányba került, de egy profi sportoló sohasem adhatja fel, így ma 18 órakor a szegedi visszavágón minden játékosnak nagyon oda kell tennie magát.José Manuel Sierra ujja eltört, de a bomba formában védő spanyol kapus vállalja a játékot. Ez nagyon nagy sportemberi magatartás, ami újabb lökést adhat a társaknak. Rossz hír, hogy Szergej Gorbok térdsérülése nem javult, így kicsi az esély a játékára. Szerencsére a többiek rendben, így azok, akik játszottak Veszprémben, alkotják a keretet.Telt ház lesz, minden jegy elkelt, a meccs előtt a szegedi klub köszönti majd a 10 éve bajnoki címet szerzett csapat tagjait, ami szintén kellő hangulatot teremt majd.

A mérkőzést újból Herczeg Péter és Südi Péter vezeti, így a döntő mindenképpen jó kezekben van.Hat gól komoly hátrány, a Veszprém biztos, hogy nem kapkod majd, kizárólag akkor lehet esélye a Picknek, ha precízen és pontosan támad. A védekezésre az első meccsen sem lehetett panasz, hiszen csak 23 gólt dobott a Veszprém. Bajusz Sándor is kiemelte, hogy most nem elég egy-két jó teljesítmény, hanem nagyon sok kell.Lesz-e csoda? Ez ma este 19.30 körül kiderül.A találkozót az M4 Sport TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be róla.