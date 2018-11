Az 59. percben: MOL-PICK Szeged-Paris SG 32-31 - fotók, videók

Ez sem lesz semmi párbaj: Dean Bombac (balról) és Mikkel Hansen is csapata meghatározó játékosa. Karikatura: Hudi Dániel

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 9. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Gubica, Milosevic (horvátok).Alilovic - Sostaric, Maqueda 2, Canellas 4, Bánhidi 3, Zsitnyikov 2, Sigurmannsson 11/8.Blazevic, Balogh 3, Gaber 3, Bombac, P. Rodríguez 1, Bodó 4.Juan Carlos Pastor.Omeyer - Kounkoud, Rémili 8, V. Morros, H. Toft 6, Sagosen 6, Gensheimer 4.Corrales (kapus), M. Hansen 3/1, L. Karabatic, Stepancic, Abalo, Dourte 1, Keita 3.Raúl González.Hétméteres: 8/8, ill. 4/1.Kiállítás: 8, ill. 6 perc.negyvenkilenc másodperc van hátra, amikor Bánhidi hetest harcol ki.Sigurmannsson hihetetlen, belövi, a 11. gólja, 33-31. PSG-időkérés. Rémili ziccerét Alilovic kifejeli, de marad a labda a vendégeknél. Huszonhét másodperc. Büntető. Mikkel Hansen áll oda, Alilovicsról bepattan, 33-32.rontott szegedi lövés, Hansen talpról bepattintja, 32-31. Időt kér a Szeged. Talpon a csarnok.Rémili válaszol, éppen csak átmegy a gólvonalon a labda, 32-30.a hetedik szegedi hétméteres. Omeyer sem tud ellenszert találni Sigurmannsson ellen, 32-29.Keita a szélről, Alilovic csak majdnem, 31-28. Keita szerencsés gólja után, 31-29.most Bombac harcol ki büntetőt. Sigurmannsson, 31-27.Alilovic fohászkodik újabb védése után, de oldalt ment ki, Toft pedig belövi, 30-27.Bombac a kezek alatt, Corrales oldalra rúgja, marad nálunk a labda. Balogh Zsolttal szemben védekeznek belül, hetes. Sigurmannsson ötödször is, a leülő Corrales fölött, 30-26.Bodó középről, lendületből, 29-25. Toft, 29-26.Keita ziccerét védi Alilovic, a kipattanó azonban Gaber lábán landol, így marad a PSG-nél egy szabaddobással. Blazevic nyúl oda Hansennek, két perc. Könnyű síp. Keita most nem hibázik, 28-25.Gensheimer löki meg a levegőben Pedrót, azonnali piros lap és hétméteres. Sigurmannsson a pipába, 28-24.Sagosen blokkról lecsapódó labdáját nem éri utol Bombac. Sagosen, 27-24.Gensheimer van nagy helye, megfésüli a labdával Alilovicsot, 26-23. Bodó adja kínaira Pedrónak, 27-23.Bodó-bomba a hosszú alsóba, 26-22.Sagosen "sétál be" a labdával, 25-22.az év gólja lehetett volna, ha Sostaric labdájára nem lép rá Omeyer. Előjött a rutin a 42 éves kapusnál. Dourte-ziccer ismét, Alilovic kirúgja! Bánhidi az üres kapura, mellé.Omeyer fekszik, Balogh talál be a másik oldalra, 25-20. Dourte beállóban nagyon üresen marad, 25-21.Blazevicset állítják ki. Hétméteres. Az elsőt Gensheimer, a másodikat Hansen hagyta ki. Most előbbi áll oda, kapufa!Balogh megy keresztbe, passzol Bánhidinek, ő pedig a kapuba, 23-20. Időt kérnek a vendégek. Lehozza a kapust és áttér a hét a hat elleni játékra a PSG. Sagosen lövését védi Alilovic, indulunk, Omeyer fut vissza, de hiba, Bodó! 24-20 ide!Hansen talál be, de már elvették a labdát a sporik, csak nem hallotta a hangzavarban.eladjuk, Kounkoud rohan, Alilovic! Gyorsan elvégzik a sarkdobást, Rémili belövi Baloghról, 22-20.Canellas öregurasan, de jól, már három közte, 22-19. Alilovic! Alilovic fantasztikus!Gaber, 21-19. Toft-ziccer beállóból, Alilovic a kapufára rúgja a labdát!Rémilit blokkolja Gaber, Blazevic megharcol a labdáért!Elveszítjük, Hansen indul, 20-19.Sagosen rántja le Bánhidit, büntetőt és két perc. Sigurmannsson bepattintja Corrales lábai között, 20-18.Canellas, Corrales kiüti. Toft rendezetlen fal ellen. Alilovic beleér, de bemegy, 19-18.Rémili nagyon jól lő ma, 18-16. Ahogyan Canellas is, 19-16. Sagosen-átlövés, 19-17.Bodó középről, bevágja, 18-15.Gensheimer fut be, 17-15.a PSG kezd, eladják a labdát, Balogh viszont nem, belövi, 17-14.FÉLIDŐRémili válaszol rögtön, 16-14. Maqueda lövését tenyereli a kapufára Corrales, de marad nálunk labda, mert oldalt ment ki. Tizenhlt másodperc. Szabaddobás, Gaber ráfordul, nem passzol, Corrales kirúgja. Toft egészpályás lövése a keresztlécen landol. FÉLIDŐRémili tarthatatlan, 15-13. Egy perc és huszonhat másodperc van még hátra az első félidőből, időt kér Juan Carlos Pastor. Gaber fordul be, 16-13.Gabernek nem jó Zsitnyikov bejátszása, Sagosen rendezetlen fal ellen, Alilovic! Zsitnyikov lökik, fölé lő, mehet tovább.jól védekezik passzívnál a PICK, szabaddobás. Sokat kell törölni, meleg van a csarnokban. Rémilinél az utolsó passz, Alilovic véd!!!Zsitnyikov talpról, 15-12. Hansen a kapufára, visszapattan a labda a vendégekhez.Rémili marad üres, 14-12.Canellas asszisztja után, Gaber, 14-11. Alilovic hárít, Canellas veszi célba az üres kaput, nagyon elnézi, sokkal fölé lövi. Itt az első időkérés, a vendégek részéről.labdát szerzünk, Maqueda cselez hátul, Gensheimerrel akaszkodik össze, megy tovább a labda, Sostaric-kaupfa. Utólag páros kiállítás. Sostaricsot kell ápolni, Tofttal fejelt össze. Hetest kap a PSG. "Fair play" skandálják a szegedi szurkolók. Hansent nem hatja meg, belövi, 13-11.Sigurmannsson nagy szögből ugrik, kipókhálózza a bal felsőt, 13-10.Blazevic adja el a labdát szorongatott helyzetben. Maqueda blokkolja Hansent, marad a labda náluk! Rémili óriási góljába szerencsére belefújnak, támad a Szeged.Toft csap oda Maqueda arcára, két perc, jogos. Canellasnál fújnak belemenést. Mikkel Hansen ziccerben, Alilovic!fantasztikus hangulatot teremtenek ismét a szegedi szurkolók!Rémilit blokkolja Blazevic, marad a labda a franciáknál. Abalo kanyarodik fel a szélről, lő, Alilovic kitenyereli!jól védekezik a Szeged, Rémili távolról mégis bevágja a rövid alsóba, 10-10. Canellas óriási góljával ismét vezetünk, 11-10. Sagosen átlövését megfogja szó szerint Alilovic, Sigurmannsson indul, 12-10.passzív végéig játszik a PSG, Toft talál be, rohan a PICK, Sigurmannsson rohan a szélről a falba, 10-9. Kounkoud kap két percet.Maquedával nem bírnak a védők, 9-8.Gaber a kapufára, nem fújnak semmit, megy a PSG,Gensheimer a szélről, most nem hibázik, 7-6. Zsitnyikovról feledkeznek el a védők, 8-6. Toft azonnal, 8-7.ismét emberhátrányba kerülünk, Bánhidit szórják kiszigorúan a sporik.Sagosen középről, 6-5. Maqueda szinte lemásolja, 7-5.Rémili is mellé, szerencsére, pedig nagy lövés volt. Bánhidi harcol ki hétméterest. Sigurmannsson, 6-4.Sigurmannsson ziccerben a szélen, mellé cunderezik.Rémili használja ki az emberelőnyt, 4-3. Balogh okosan lepattintja, 5-3. Toft beállóból, 5-4.Sagosen lövi a második góljukat is a vendégeknek, 4-2. Maquedát állítják ki a játékvezetők. Canellas kiszorított helyzetből, Omeyer véd, Sostaricsé a kipattanó, ez is Omeyeré, rálép a labdára.Zsitnyikov találja meg Bánhidit, bepattintja, 4-1.belülvédekezés miatt heteshez jut a PSG. Most Mikkel Hansen áll oda, Alilovic nyer most is!Maqueda lő távolról, fölé. Alilovic! Jól kezd a kapusunk! Bánhidi beállóból, gól, felrobban a csarnok! 3-1.Canellas veri meg lábbal a védőjét, 2-0. Sagosen gyorsan, 2-1.Gensheimer ugrik be a balszélről, Sostaric akadályozza, hetes. Gensheimer, Alilovic kirúgja!a Szeged kezdi a mérkőzést, Canellas harcol ki rögtön büntetőt. Sigurmannsson belövi Omeyernek, 1-0.minden játékos egy-egy labdát dobott a nézők közé ajándékként, elhangzott a BL-himnusz, most már kezdődhet a rangadó, a Hét mérkőzése.tapsvihar és dobszóló közepette érkeznek a szegediek, a B közép élőképpel készült ismét.zsúfolásig megtelt a csarnok, kezdődik a bemutatás. Először a vendégek játékosai érkeznek a pályára.a PSG-nek is van hiányzója, nem jött el a franciákkal a háromszor világ legjobb kézilabdázójának választott Nikola Karabatic, valamint a svéd Kim Ekdahl du Rietz.Marczika Barnabást, a Buenos Aires-i ifjúsági olimpiát megjárt kapust köszöntik, aki a PICK Szeged Utánpótlásban pallérozódik.a szurkolók már hangolnak, a B közép ordítja, hogy "Hajrá", az oldallelátó pedig, hogy "Szeged".vezére és egyben csapatkapitánya nélkül fogadja a MOL-PICK Szeged a PSG-t. Jonas Källman vállsérülés miatt nincs ott a meccskeretben.két egykori kiváló kézilabdázó, barát futott össze az újszegedi sportcsarnokban. Daniel Narcisse meglátta Borsos Attilát, majd mosolyogva köszöntötte, megölelte és hosszasan elbeszélgettek.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, a csapatok már melegítenek.Korábban:Teljesen kék lesz a bemutatás alatt a szegedi B közép - mindenkit szurkolót arra kérnek, hogy 30 perccel a kezdés előtt legyenek a lelátón. A Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület ismét egy remek koreográfiával készül a mai, 17.30-kor kezdődő férfi kézilabda Bajnokok Ligája szuperrangadóra, a MOL-PICK Szeged–Paris SG összecsapásra.A szegedi együttes a péntek délelőtti edzés után buszra szállt, az éjszakát ismét együtt töltötte a csapat. Ez a Veszprém elleni magyar bajnoki döntő előtt bevált, így Juan Carlos Pastor ismét ezt a taktikát alkalmazta. A védekezés kulcsfontosságú lesz a meccsen, a spanyol szakember mindig is ezt vallja, minden találkozó előtt ezt nyilatkozza.– Ha 30 gólt kapunk, mint az elmúlt meccseken, akkor nem lesz esélyünk. Ebben kell hatékonynak lennünk, úgy védekezni, hogy ez sikerre vezessen.Minden jegy elkelt. Megtelik a sportcsarnok, a szurkolók mindig is sokat segítettek a csapatnak.– Amikor mindenki szurkol a csarnokban, az hihetetlen élmény. Ez minden ellenfélre nyomást helyez, minket pedig előrerepít. Ők, a szurkolóink olyanok, mintha a kispadon ülnének velünk, tolnak, lendületet adnak. Nekik sem kell motivációt találni a PSG ellen, így, együtt nagyot alkothatunk.Szerencsére mindenki egészséges, így teljes a magyar bajnok kerete. Csúcsmeccs lesz, az szent, és a PICK szeretné megtörni azt a rossz sorozatot, amit eddig produkált a PSG ellen. A BL-ben még nem sikerült legyőzni a francia sztárgárdát.A szlovén gólgyáros, Mario Sostaric nagyon bizakodó a rangadó előtt.– Nemcsak csapatként, hanem egyénileg is rendkívül erősek, minden posztra van két kiváló játékosuk. Jó meccset játszottunk a francia fővárosban, de elkövettünk néhány olyan hibát, amiket nem szabadott volna, ezekre oda kell figyelnünk. Javulnunk kell védekezésben, nem szabad olyan sok gólt kapnunk majd szombaton a PSG ellen, mint amennyit a Skjerntől kaptunk vasárnap.„Super Mario!" – zengi a szegedi publikum egy Sostaric-találat után. Szerencsére ebből mostanában akad jó sok.– Nagy erősségünk hazai pályán ez a nagyszerű közönség, sok erőt adnak nekünk. Hihetetlen érzés pályára lépni mindig telt ház előtt az újszegedi sportcsarnokban, csodálatos hangulatot teremtenek a szurkolóink. Végig mellettünk vannak, ami rendkívül sokat jelent számunkra a hatvan perc során.