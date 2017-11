Az 5. percben: MOL-PICK Szeged-Löwen 1-4

MOL-PICK Szeged - Rhein-Neckar Löwen (német) - (-)

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Horacek, Novotny (csehek).

MOL-PICK Szeged: Sierra - Sostaric, Källman, T. Petrus, Bánhidi, Gorbok 3, Skube. Csere: Balogh, Sigurmannsson 1/1, Gaber 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Rhein-Neckar Löwen: Palicka - Radivojevics, Reinkind 1, Schmid 1, Baena 2, Rnics, Tollbring 2. Csere: G. Guardiola 1, Pekeler, Taleski. Vezetőedző: Nikolaj Jacobsen.

Hétméteres: 2/1, ill. -.

Kiállítás: 2, ill. 4 perc.



11. perc: Schmid lőhet tisztán, Sierra kirúgja!



10. perc: Gorbok nagy gólt lő, kapufáról pattan be, 5-7.



9. perc: Bánhidi nyakon vágja Reinkindet, gólt szerez a norvég, és még ki is állítják a beállónkat... 3-6. Gaber góllal mutatkozik be, 4-6. Tollbring marad üresen a szélen, 4-7.



8. perc: Källman rohan, Radivojevics meglöki, két perc és hetes. Sigurmannsson cunderezik, 3-5.



7. perc: Gorbok nem bír Baenával, 2-5. Gyors támadás, kapufát dobunk.



6. perc: Gorbok tör be agresszívan, 2-4.



5. perc: Källman besárgul, Guardiola beállóból, 1-4.



4. perc: Taleski előbb sárga lapot, majd két percet kap. Hetes, Palicka kirúgja Balogh lövését.



3. perc: Schmid átlövését védi Sierra, a kipattanót Baena bedobja, 1-3.



2. perc: Gorbok, 1-1. Tollbring a szélről a rövidbe, 1-2. Pekeler szerez labdát, jól rendeződik vissza a Szeged.



1. perc: a Löwen kezdte a meccset. Schmid középről bevágja, 0-1.



17.14: az EHF himnusza után indulhat a mérkőzés.



17.12: a MOL-PICK-et a klub U11-es játékosai kísérik be a meccs előtt.



17.10: érkezik a pályára a Löwen, a játékosokat a PICK U12-es csapata kíséri be.



17.08: a csapatok befutottak az öltözőbe, közben az újszegedi sportcsarnok bejáratához ki lehet tenni a megtelt táblát.



17.00: a Löwen is legerősebb összeállításában érkezett Szegedre. Csütörtökön még bajnokit játszottak, 32-29-re nyertek a Magdeburg otthonában.



16.50: a szegedi keretből ismét Zubai és Pedro maradt ki, Fekete Bálint pedig ott lehet a pályán.



16.40: a csapatok már a pályán melegítenek, a szurkolók pedig folyamatosan érkeznek, ismét sokan választották délutáni elfoglaltságnak a PICK-meccset.



16.20: üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Ötvenöt perc múlva ismét BL-meccsen szurkolhatunk a szegedi kézilabdacsapatnak három és fél hét után ismét.



Korábban:



A magyar együttes izlandi légiósa, Stefan Sigurmannsson egykori csapattársai ellen játszik.



Hosszabb szünet után folytatódik a küzdelem a férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligájában. A MOL-PICK Szeged holnap 17.15-kor a német Rhein-Neckar Löwent fogadja. Stefan Sigurmannsson, a szegedi együttes izlandi válogatott játékosa számára különleges lesz a meccs, egykori klubja ellen játszik.



– Négy évet játszottam a Löwen csapatánál, biztos furcsa lesz ellenük szerepelni, de ez egy meccs, és most már a Szeged játékosa vagyok. Persze maradtak barátaim a német együttesnél, beszéltünk már egymással, de a holnapi BL-találkozóról keveset diskuráltunk – árulta el Sigurmannsson.

A MOL-PICK Szeged eddig három győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget könyvelt el a Bajnokok Ligájában. Hét pontja van a Pastor-csapatnak, jelenleg a harmadik helyen áll. A Löwen nyolc pontot gyűjtött, második az A csoportban. Ha nyer a Szeged, akkor előzhet.



– Láttam a tavalyi két meccset, amit a jelenlegi csapatom játszott a volt együttesem ellen. A PICK-nek jól megy a játék a Löwen ellen. Úgy gondolom, hogy egy kőkemény meccs vár ránk, remek játékosokból áll a német bajnok. Ha magas szinten játszunk, akkor nem lehet kérdés a győzelem megszerzése.



A Veszprém elleni vereség óta nem játszott meccset a MOL-PICK. Jó pár nap eltelt azóta, ilyenkor persze felmerül a kérdés, hogy mindenki túltette-e már magát a fiaskón.



– Nagyon remélem, hogy mindenki elfelejtette már azt a nagyon rossz meccset, helyre is rakott bennünket. Biztos vagyok benne, hogy már vasárnap megmutatjuk a szurkolóknak, a klubnak, hogy nem felejtettünk el kézilabdázni. A szurkolóink mindig segítenek bennünket. Megérdemlik, hogy jó meccset láthassanak, és győzelemmel ajándékozzuk meg őket. Ők mindig mellettünk állnak, a meccs elejétől a végéig, ez pedig egy sportolónak nagyon fontos.



Ismét kitörhet Izland legnagyobb vulkánja, a 2015 februárja óta nyugalmi állapotban lévő Bardarbunga. Sigurmannsson rokonai természetesen otthon élnek.



– Ehhez már hozzászoktak a honfitársaim, csak remélni tudom, hogy nem történik az, mint az előző kitöréskor, mert akkor a nagy füst komoly problémát okozott a légi közlekedésben. Ez a kis sziget nagy bonyodalmat tud okozni, remélem, hogy most nem lesz semmi gond – zárta a beszélgetést az izlandi balszélső.