Az Albához látogat a Szedeák - Kezdődik a nehéz sorozat a Naturtex számára

Idegenben. A következő négy találkozón Sulovicséknak (17) nehéz dolguk lesz. Fotó: Karnok csaba

Bár még csak éppen elrajtolt a szezon, a Naturtex-SZTE- Szedeákra mégis az év egyik legkeményebb időszaka vár az elkövetkezendő hetekben. Nenad Sulovicsék ugyanis négy egymást követő találkozót is idegenben játszanak, méghozzá egyaránt olyan csapatok ellen, amelyek a felsőházra is esélyesek lehetnek a szezon folyamán. Ez még persze messze van, hiszen csak a hatodik fordulót rendezik a hétvégén az NB I A csoportjában, mégis fontos lesz, hogyan jön ki ebből a periódusból a szegedi együttes.Éppen ezért volt nagy jelentősége annak, hogy a Szedeáknak legutóbb sikerült legyőznie a Debrecent. Egyrészt ezzel a gárda megszerezte szezonbeli első hazai győzelmét, másrészt pedig sikerrel a háta mögött vághat neki a sorozatnak, amelynek első állomása az Alba Fehérvár elleni meccs lesz. A székesfehérvári gárda ugyan két vereséggel kezdte a bajnokságot, ám utóbbi három bajnokiján legyőzte a Kecskemétet, a TF Budapestet és a Jászberényt is, Braniszlav Dzunics együttese tehát egyre jobb formában van.Mindenesetre ahhoz, hogy megismételje a 2015 márciusában elért eredményt, amikor 93–90-re nyerni tudott Fehérváron a Szedeák, minimalizálni kell a Mandics mester által is többször hangsúlyozott eladott labdákat, és a feszes védekezés is elkél majd a bravúr érdekében.