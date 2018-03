Az Algyő nyerte a rangadót a megyeegyben - fotók

Az NB III-as Csongrád megyei együttesek közül a Mórahalom ezúttal is vereséget szenvedett, miután az Iváncsa 3-0-ra nyerni tudott a homokhátiak vendégeként - ezzel egyre nehezebb helyzetbe kerülnek Fodor Ádámék. A Makó továbbra is veretlen, bár a Kozármisleny ellen nem sikerült nyernie, a 0-0-al viszont tovább szaporította pontjait.A megyeegyben ugyan mindkét félidő elején esett egy-egy gól az Algyő-Csongrád rangadón, és sokáig úgy nézett ki, pontosztozkodás lesz a vége, azonban a hajrában Lajkó András kilőtte a bal alsót egy gyors akció után, így megszerezte csapatának a győzelmet. A HFC még pénteken megszerezte negyedik tavaszi győzelmét is, a Szentes egy gólgazdag meccsen verte az FK Szegedet, míg a Szőreg a sereghajtó Deszk otthonában tudott nyerni.Mórahalom - Iváncsa 0-3 (0-1) Gól: Balogh L. (2), Majláth H.HFC II. - UTC 4-2 Gól: Mátó G., Siber N., Mohácsi O. (2) ill. Zsibrita Á. (2).Szentesi Kinizsi SZITE - FK Szeged 3-2 (0-1) Gól: Juhász Cs. (2), Bagi Z. ill. Dóra T., Szalai N.Algyő SK - Csongrád TSE 2-1 (1-0) Gól: Lovas T., Lajkó A. ill. Juhász S.Deszk - Szőreg 0-3 (0-1) Gól: Bartos N., Vörös M. (2).Kiskundorozsma - Zsombó 5-2 (4-0) Gól: Dr. Szőke P. (4), Ottlik M. ill. Mocsári Gy. (2).Tiszasziget - Bordány 0-1 (0-0) Gól: Gajdacsi M.