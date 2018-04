Az Algyő nyerte a rangadót a megyeegyben, kikapott a Mórahalom az NB III-ban - fotók

A Mórahalom nem tudta gólra váltani helyzeteit, ám ellenfele igen, így 3–0-ra vesztett az Iváncsa ellen otthon a labdarúgó NB III Közép csoportjának 21. fordulójában.Nem forgott komoly veszélyben az első tíz percben a mórahalmi kapu, de a 11. percben egy saját térfélen elvégzett szabadrúgás a bajnokság góllövőlistáját vezető Balogh Lászlónál landolt, amit értékesített. Banjac Nikola révén szépíthettek volna a hazaiak, azonban a kapusba fejelte a labdát.A második játékrészben kettő helyett már három csatárral, nagyobb kockázatot vállalva támadott a homokháti együttes, gólt viszont a vendégek szereztek, kétszer is. Először ismét Balogh mattolta Krnács Richárdot, majd Majláth Henrik egy kontratámadás végén állította be a 0–3-as végeredményt.: – Kiegyenlített játék volt az első gólig, ami egy borzasztó hibából született. Nem játszottunk rosszul, de a szünet után átálltunk két csatárról háromra. Szerdán mindent meg kell tennünk, hogy gólt szerezzünk a Vecsés ellen, mert egyszer minden rossz sorozat megszakad, és ez nálunk most történik majd meg, úgy érzem.Nem tükrözi hűen a végeredmény a Hódmezővásárhelyi FC budapesti vendégjátékát a labdarúgó NB III Közép csoportjában. A Honvéd II. ellen a 21. fordulóban ugyanis amíg a hazaiak három helyzetüket is gólra tudták váltani, addig a vendégek nagyjából tíz komoly lehetőségből sem tudtak eredményesek lenni. Óriási ziccereket hagytak ki a vásárhelyiek, amelyek közül Varga Bence például a kapufát találta el, Szabó Márknak három, Koncz Adriánnak két lehetősége is volt, de sokszor a hazai kapus, Tomori Zoltán védett hatalmasakat, vagy a védők mentettek az utolsó pillanatban. Közben pedig az első félidő közepén négy perc alatt két gólt szereztek a hazaiak úgy, hogy lekontrázták a HFC-t. Az utolsó találat már nem osztott, nem szorzott.– Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, de ezeket most nem sikerült értékesíteni. A hétvégén javítani szeretnénk a Paks II. ellen.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 21. forduló. Mórahalom, 200 néző.Vezette: Hanyecz Bence – (Pogonyi, Zahorecz).Mórahalom: Krnács 5,5 – Podonyi 5,5, Lászik 5, Banjac 4,5, Fodor Á. 4 – Zsoldos 4 – Pócs D. 4 (Várda 5,5, 46.), Bogáti 5,5, Zámbó 4,5 – Busa 4 (Pócs T. –, 62.), Zsivoczki-Pandel 4 (Dobák N. –, 70.). Edző: Vojnics-Zelics Szása.Iváncsa: Dániel – Balogh, Kertai, Kónya, Imrik, Berényi, Fekecs, Aradi, Folmer (Hauser, 68.), Pribék (Fazekas, 71.), Büki (Majláth, 57.). Edző: Domján Attila.Gólszerzők: Balogh (11., 55.), Majláth (67.).Sárga lap: Zámbó (69.), ill. Büki (48.).Labdarúgó NB III, Közép csoport, 21. forduló. Budapest, 150 néző.Vezette: Gaál Gyöngyi – jól (Szarvas, Ambrus).Honvéd II.: Tomori – Erdélyi (Kovács N., a szünetben), Hegedüs, Király,Fehér – Horváth, Nagy II. G. (Darabont, 72.) – Lukács, Kabangu, Tömösvári (Soltész, 52.), Herjeczki. Edző: Pisont István.HFC: Bordás 6,5 – Prasler 5, Huszár 5, Szántó 5, Pataki 5,5 – Füredi 5,5 –Szabó M. 5, Bartyik N. 5,5, Szilágyi 5 (Benke –, 66.), Koncz A. 5 – Varga B. 5,5. Edző: Szűcs Róbert.Gólszerzők: Tömösvári (29.), Lukács (33.), Kabangu (93.).Sárga lap: Lukács (63.), ill. Fürdei (75.), Huszár (78.).1. Pécs 21 15 3 3 52 – 17 482. Tiszakécske 20 14 4 2 49 – 22 463. Dunaújváros 20 13 2 5 36 – 25 414. Iváncsa 20 12 4 4 42 – 27 405. Dabas 19 11 3 5 37 – 23 366. SZEOL SC 20 11 2 7 23 – 20 357. Szentlőrinc 21 8 5 8 29 – 28 298. Paks II. 19 8 3 8 28 – 28 279. Rákosmente 21 7 4 10 23 – 29 2510. Szekszárd 20 6 7 7 22 – 29 2511. Honvéd II. 19 7 2 10 27 – 25 2312. Kozármisleny 21 5 4 12 18 – 33 1913. Makó 21 4 6 11 20 – 43 1814. HFC 20 4 5 11 22 – 38 1715. Mórahalom 20 2 6 12 21 – 38 1216. Vecsés 20 1 6 13 12 – 36 9A megyeegyben ugyan mindkét félidő elején esett egy-egy gól az Algyő-Csongrád rangadón, és sokáig úgy nézett ki, pontosztozkodás lesz a vége, azonban a hajrában Lajkó András kilőtte a bal alsót egy gyors akció után, így megszerezte csapatának a győzelmet. A HFC még pénteken megszerezte negyedik tavaszi győzelmét is, a Szentes egy gólgazdag meccsen verte az FK Szegedet, míg a Szőreg a sereghajtó Deszk otthonában tudott nyerni.Gól: Mátó G., Siber N., Mohácsi O. (2) ill. Zsibrita Á. (2).Gól: Juhász Cs. (2), Bagi Z. ill. Dóra T., Szalai N.Gól: Lovas T., Lajkó A. ill. Juhász S.Gól: Bartos N., Vörös M. (2).Gól: Dr. Szőke P. (4), Ottlik M. ill. Mocsári Gy. (2).Gól: Gajdacsi M.Gólszerzők: Visnyei (44.), Márki (60.).1. Csongrád 19 12 5 2 46 – 18 412. Algyő 17 12 2 3 34 – 13 383. Tiszasziget* 18 13 1 4 44 – 15 364. HFC II. 18 11 2 5 51 – 30 355. Bordány 19 10 2 7 38 – 28 326. SZVSE 18 9 5 4 47 – 21 327. Ásotthalom 17 9 5 3 30 – 21 328. Kiskundorozsma 18 8 4 6 31 – 32 289. Szentesi Kinizsi 19 7 2 10 27 – 42 2310. Sándorfalva 17 6 1 10 31 – 30 1911. Szőreg 19 6 1 12 32 – 49 1912. UTC 18 5 1 12 25 – 41 1613. Zsombó 20 3 4 13 32 – 69 1314. FK 1899 Szeged 18 2 6 10 23 – 42 1215. Deszk 17 2 1 14 21 – 61 721. forduló: HFC–UTC 10–0, gólszerzők: Pap T. (2), Siber (2), Gaudi, Bódai, Marjai, Friedl,Balog K., Dékány. Kiskundorozsma–Zsombó 2–1, gsz.: Balogh Zs. (2), ill. Szalai A. SzentesiKinizsi–FK 1899 Szeged 0–1, gsz.: Urbán. Algyő–Csongrád 3–0, gsz.: Molnár G., Török,Balogh A. Fábiánsebestyén–Kistelek 0–3, gsz.: Nagy D. (2), Fődi. Deszk–Üllés 7–0, gsz.:Pap R. (3), Benasnoun, Iványi, Nacsa, Lakatos. Az elhalasztott Tiszasziget–Mindszent mér- kőzést május 2-án pótolják.Szabadnapos: Ásotthalom.1. HFC 18 15 2 1 112 – 15 472. Szentesi Kinizsi 17 14 1 2 84 – 18 433. Zsombó 17 11 0 6 53 – 26 334. FK 1899 Szeged 18 10 2 6 75 – 37 325. Fábiánsebestyén 16 9 2 5 42 – 27 296. Algyő 18 9 2 7 53 – 48 297. Kiskundorozsma 17 8 2 7 59 – 29 268. Mindszent 17 7 3 7 50 – 57 249. Tiszasziget 15 7 1 7 50 – 40 2210. Kistelek 18 6 4 8 47 – 60 2211. Csongrád 17 6 3 8 33 – 37 2112. Üllés 16 4 0 12 28 – 89 1213. UTC 16 2 5 9 20 – 57 1114. Deszk 17 3 0 14 37 – 110 915. Ásotthalom 17 2 1 14 32 – 125 7