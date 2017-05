Az áttörés éve lesz? - Márton Anita máris világranglista-első, a vb-n aranyesélyes lehet

Ez lesz az első év, amikor szabadtéri világversenyeken aranyérmet szerez Márton Anita – ezzel a jóleső és megalapozott jóslattal kerestük fel az olimpiai bronzérmes súlylökőt. A szegedi származású, a városban is élő és edző, de békéscsabai színekben versenyző atléta ugyanis egy montenegrói viadalon világranglista-első lökést mutatott be. A szabadtéri szezont felvezető két viadalán összesen ötször lökött 19 méter felett, pedig épphogy befejezte az alapozást. Ilyen jó formában az év e szakaszában még nem láttuk Eperjesi László tanítványát. Aztán kiderült, hogy a szezon eleji eredmények mellett még egy okunk van a bizakodásra.– Pár napja árulta el Valerie Adams, hogy terhes, így biztosan nem lesz ott a szabadtéri világbajnokságon – mondta Márton Anita, akinek így gyakorlatilag csak amerikai riválisaira kell majd figyelnie, hiszen most ketten is tudnak 19 méter felett lökni. – Fogynak a riválisok, ami elbizakodottá nem tesz, de tény, az esélyeimet növeli, hogy akár a világbajnokságon, vagy akár a pénteken Dohában kezdődő Gyémánt Liga sorozatban is a csúcsra érjek.Az előző három vb-n vagy a már említett Adams, vagy a most szintén állapotos Christina Swanitz nyert, míg a legrangosabb atlétikai sorozatot rendre előbbi klasszis húzta be, míg tavaly Márton Anita második lett összetettben. Itt van tehát az előrelépés lehetősége.– Ehhez meg kell döntenem az országos csúcsot, amit a világbajnokságra terveztem, de ha így folytatom, akkor már hamarabb is összejöhet. A jó forma főként annak köszönhető, hogy sosem voltam még ilyen jó erőnlétben, az alapozás során ez még a technikánál is fontosabb volt, hiszen ezen a téren többet tudok előrelépni – zárta a beszélgetést Márton Anita.