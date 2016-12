Az ATYSCO nyerte a gokartbajnokságot

A győzelmet nagy csatában az ATYSCO szerezte meg, míg lapunk, a Délmagyarország ötödik lett.



A 6. futam eredménye: 1. Csavarker, 2. ATYSCO, 3. Multigrade, 4. Pizza Monster, 5. Look Up, 6. Lochner Kft., 7. Szakál Metál, 8. Délmagyarország, 9. Pizza Forte, 10. Novosec. Összetett végeredmény: 1. ATYSCO 56, 2. Csavarker 52, 3. Look Up 39, 4. Szakál Metál 33, 5. Délmagyarország 32, 6. Pizza Monster 30, 7. Multigrade 27, 8. Lochner Kft. 24, 9. Pizza Forte 23, 10. Novosec 19 ponttal.