Az egyik boldog, a másik szomorú

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 26. forduló. Makó, 400 néző.Leél-Őssy Ádám – jól (Kovács II. G, Zsákai).Füstös 6 – Kasuba 5, Sirokmán 6, Tóth I. 7, Juhász 6 – Gémes 5,Lipták 5, Tóth T. 5 (Vajna –, 75.), Molnár 8 (Veres –, 89.) – Babolek 7,Széll 5 (Varga –, 87.).Méhes Tibor.Krnács 6 – Dobák N. 5,5 (Várda –, 76.), Lászik 5,5, Banjac 6, Fodor 5,5 – Podonyi 6,5, Zámbó 6 (Pócs D. 6, a szünetben), Pócs T. 6 – Bogáti 6 – Busa 5,5, Hrabovszki 5,5 (Zsivoczky-Pandel 5,5, 57.).Vojnics-Zelics Szása.Molnár (26., 33. – utóbbit 11-esből).Gémes (55.), ill. Banjac (30.).Szép számú közönség látogatott ki Makón az NB III-as megyei rangadóra: a bennmaradásért harcoló hazaiak a szintén kiesés elől menekülő Mórahalmot fogadták.A 400 néző többsége az első gólig izgulhatott, hiszen a vendégek remekül játszottak, sorra dolgozták ki a veszélyes helyzeteket. Aztán hét perc alatt fordult a kocka: ennyi idő alatt Molnár János kétszer is betalált, ezzel pedig el is döntötte a derbi sorsát. Először egy labdaszerzés után szép és gyors passzok után tekerte el Molnár a labdát a kapus mellett, majd egy kényszerítő után kiharcolt tizenegyest is értékesített.A Mórahalom ezután is szemre tetszetősebben játszott, de a Makónál volt az előny, amit meg is tartott. A hazaiak 2–0-s sikerükkel továbbra is eséllyel küzdenek a bennmaradásért, a vesztes fél viszont nagyon szomorú lehet, hiszen a vereséggel már csak matematikai esélye maradt a Mórahalomnak a kiesés elkerülésére.– Szerettük volna jó futballal kiszolgálni a nézőinket, de úgy tűnik, nem tudunk egyszerre szépen játszani és hatékonyak lenni, de utóbbi volt a fontosabb, ami össze is jött. Gratulálok a csapatnak a bennmaradás felé tett újabb lépéshez.– Mi játszottunk, ők nyertek. A hozzáállásunkkal és a mutatott teljesítményünkkel abszolút elégedett lehetek, főleg az első félidőt tekintve, hiszen nagyon nyomtunk, az első fél óra után akár két góllal is vezethettünk volna. Sajnálom, hogy nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, azt pedig még jobban, hogy a Makó első gólja egy gyermeteg hibánkból adódott, egy szöglet utáni felszabadítás után egy sima biztonsági passzból lett egy gólpassz a hazaiaknak. A második találat előtt is egyéni hibát vétettünk. Ha néha előfordul, hogy ennyire jól játszunk, akkor jó is lenne végre kihasználni, de most sem sikerült, így pedig már csak papíron maradt sanszunk a bennmaradásra.