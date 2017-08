Az első edzőmeccsét vívja a Pick Szeged

A találkozó előtt 16 órától bérletárusítás is lesz a pénztárban. Idén már sokan megváltották az új szezonra szóló bérletet.



A bemutatás előtt immár hagyomány, hogy a szegedi szurkolók behozzák a klub dicsőségeit jelképező zászlókat, így lesz ez most is. A találkozó után pedig lehetőség lesz a játékosoktól aláírást kérni, a III. Pickniken már többen ezt megtették, hiszen minden játékosról készült idén autogramkártya.

A hétvégére pihenőt kapott a keret, hétfőn azonban már edzett. Mindenki egészséges, így teljes csapattal szerepelhet a Pastor-alakulat.



Sigurmannsson és Zsitnyikov első meccsét vívja majd Pick-mezben. Szombaton újabb előkészületi találkozó vár a Szegedre, ekkor a romániai Nagyszentmiklóson (magyar idő szerint 17 órakor) a Vojvodina lesz az ellenfele.

Jövő héten pedig Ausztriába utazik a csapat, ott szerepel egy nemzetközi tornán, majd rá egy hétre Magyarkanizsán indul a Kanizsa-kupán.