˝Az első gól után mondták, kérjek cserét, mert ennél jobb már nem lesz˝ - Valach Péter hétvége gólvadásza

Valach Péter háromszor örülhetett. Fotó: Török János

– Hatalmas gólok voltak, az első után az elnökünk, Gidai Sanyi bácsi már mondta is, hogy kérjek cserét, mert ennél jobb már nem lesz – kezdte a Röszke elleni 4–1-es siker alkalmával mesterhármast szerző Valach Péter. – Először egy pontrúgás után egy kifejelt labdát rúgtam vissza, nekem az lett volna a feladatom, hogy megakadályozzam az ellenfél kontráját, mondhatni, ez sikerült. A másodiknál Sós Máté beívelését egy átvétel után, félfordulatból lőttem be, ez tudatosabb volt, ezért jobban is tetszett. A harmadiknál egy kontra végén lőttem a bal alsóba – idézte fel góljait Valach Péter.Az UTC az utóbbi négy meccséből hármat is megnyert, így már 11. helyen állnak a megyeegyben. – Szerencsére elindultunk felfelé, ez mindenképpen az új edzőnk, Balogh Dávid munkáját dicséri. Még messze vagyunk a céljainktól, de jó úton haladunk. Gyorsan elfogadtuk azt, hogy csapattársunkból edző lett, motivált és szakmailag nagyon felkészült – mondta az edzőváltásról Valach Péter.Az UTC az őszi idényt a Székkutas otthonában zárja. – Győzni megyünk az utolsó bajnokira. Most úgy érzem, lehetne még meccs, mert jó szériában vagyunk, de abban bízunk, tavasszal még több meglepetést tudunk okozni. Eddig középpályást játszottam, most visszakerültem csatárnak. Általában egy meccsen kijön a lépés, utána vagy tíz mérkőzésen nem lövök gólt, az lenne a célom, hogy legalább több gólom legyen, mint sárga lapom – mondta nevetve Valach Péter, aki jelenleg négy gólnál és hat sárgánál tart ebben a szezonban.