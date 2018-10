Az első hazai sikerre várva - Szedeák - DEAC 36-39

Online közvetítésünk:

– Több szempontból is fontos meccs vár ránk, szeretnénk megmutatni, hogy az eddigi két vereség ellenére idén is erősek vagyunk hazai pályán. Nehéz sorsolás vár ránk, ezért is le kellene győznünk a DEAC-ot. A legfontosabb, hogy csapatként játsszunk jól, akkor meglehet a győzelem.

Naturtex-SZTE-Szedeák - DEAC - (20-17, 16-22,-,-)Szeged, újszegedi sportcsarnok, vezeti: Ádám József, Török Róbert, Kovács Nimród (Bogárdi János).Szedeák: Boltics, Wirth, Davis, Juhos, Sulovics. Csere: Green, Kerpel-Fronius, Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.DEAC: Dugat, Ramstedt, Boriszov, Manigat, Amigo. Csere: Bognár, Polyák, Velkey. Vezetőedző: Berényi Sándor.Technikai faulttal zárult az első negyed, Sulovics büntetőjével kezdődik a második negyed, amire Ramstedt válaszol, 21-19. Polyák rohanhat, és egyenlít a DEAC, 21-21. Green az első szegedi csere, miközben Davis büntetőzhet: hibátlanul, 23-21. Újabb eladott labda támadásban, Ramstedt bünteti, 23-23. Juhosnak dobnia kell, mert lejár a támadóidő, ez lejön - Polyáké nem, 23-25. Juhosnak csak egyik büntetője megy be, 24-25, közben Kerpel-Fronius jön irányítani. Boriszov betörése után 24-27, Greentől jön egy tripla, 27-27. Révész jön a Szedeákba. Lejár az óra szegedi dobás nélkül, 5 perc van még a negyedből. Manigat passzát Polyák ejti be, 27-29. Révész jó tempója, 29-29. Boriszov szed egy támadópattanót, majd be is ejti - kap is egy puszit a labda, 29-31. Kerpel-Fronius eladja, de ebből most nincs debreceni kosár. Kerpel-Froniust állítja meg Velkey, az irányító büntetői közül csak az egyik jó, 30-31. Dugat látja meg a rést, 30-33. Amigo is könnyen mehet be, 30-35 - Mandics időt kér, két perc van még a félidőből. Green lepattanóját Révész szedi össze, 32-35, Dugat válaszol egy betöréssel, 32-37. Révész szed egy védőlepattanót is, majd Davis hármasa hosszú, időt kér a Debrecen 42 másodperccel a szünet előtt. Megint Dugat, nehezen bírunk vele, majd Kerpel-Fronius büntetői a helyén, 36-39. Öt másodperc még, Dugat ezt is megpróbálja végigvinni, de ez lejön - sajnos ismét az eladott labdákkal van gondja a Szedeáknak, pedig nagyon szépen indult a meccs, viszont a félidőben három ponttal vezet a DEAC.Rossz az első szegedi kísérlet, de Amigo közelije is lejön. Sulovics ejtése jelenti az első kosarat, 2-0. Szép védekezés, Boriszov ellépi. Wirth betörése után 4-0, majd Amigo szerzi a vendégek első pontjait, de Davis végigrobog, 6-2. Lejön Dugat hármasa, majd Boltics estében szerez újabb kosarat, 10-2 - időt kér a DEAC! Boriszov középtávolijára, Juhos válaszol, 12-4 - megvan az első szegedi hármas, 15-4. Juhos ziccert ront, ebből mehet a Debrecen, de elrontják a vendégek. Juhos felez a vonalról, majd Manigat szerzi az első debreceni hármast, 16-7. Sulovics a körtéből válaszol, 18-7. Remek védekezés után Boltics indíthatja Davist, 20-7. Bolticsnak megvan a lepattanó, de hosszan adja Wirthnek - az első szegedi hiba támadásban. Davistől rövid a hármas, Boriszovtól viszont csak az egyik büntető megy be, 20-8, majd Manigat szerez labdát és megy vele végig, 20-10. Polyák ejtésével 20-12, még bő egy perc a negyedből. Sulovics kezéből kiperdül, Boriszov viszont beszór egy hármast - 57 másodperccel a negyed vége előtt, 20-15-nél kér időt Andjelko Mandics, 0-8-as futásban a DEAC. Megint egy könnyű kosár, Ramstedt, 20-17. Még egyet támadhat a DEAC, de Manigat nem tudja végigvinni - 20-17 az első negyed vége.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, jön az idény harmadik hazai Szedeák-mérkőzése! A hazaiak számára a tét az első hazai siker, reméljük, ez sikerül a mai napon!A címvédő Szolnok után a Paks is győzelemmel tudott távozni az újszegedi sportcsarnokból a Naturtex-SZTE-Szedeák ellenfeleként. Szombaton 18 órától jöhet a harmadik próbálkozás arra, hogy meglegyen az első hazai győzelme az együttesnek. A DEAC-cal kétszer is találkoztak Marko Bolticsék a felkészülés során, ám mindkétszer vereséget szenvedtek: no de a bajnoki rajtra való gyakorlás alkalmával csak nagyon ritkán állhatott Andjelko Mandics rendelkezésére a teljes keret.Nem hiába fogalmazott úgy a Naturtex trénere, hogy bár csak az ötödik fordulóról beszélünk, mégis egyfajta élet-halál harc lesz a Debrecen elleni meccs a Szedeák számára. Négy forduló után ugyanis egy győzelmet számlál a szegedi csapat, a szombati találkozót pedig négy idegenbeli mérkőzés követi, méghozzá közte olyan csapatok vendége lesz a gárda, mint az Alba Fehérvár, a Körmend vagy a kiválóan rajtoló Pécs. Azaz ha rosszul sikerülne a DEAC elleni mérkőzés, jóval nehezebb folytatás várhat a csapatra, ráadásul a szegedi szurkolók ezt követően csak december 15-én, a Jászberény ellen láthatják a Szedeákot, azaz közel másfél hónap telik el anélkül, hogy az újszegedi sportcsarnokban pályára lépne a csapat.Egy biztos: a DEAC ellen kulcskérdés lesz a négy forduló után a legmagasabb pont- és VAL-átlaggal rendelkező Milos Boriszov kikapcsolása, és a Mandics által szintén megemlített eladott labdákra is figyelnie kell a Szedeáknak. A mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges online tudósítással jelentkezik.