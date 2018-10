Az első magyar rangadó: ma 18.30-kor MOL-PICK Szeged-Grundfos Tatabánya

Dean Bombac klasszis játékára nagy szükség lesz a Tatabánya ellen. Fotó: motor zaporizzsja

Ma 18.30-kor két veretlen csapat néz egymással farkasszemet a K&H férfi kézilabdaliga 5. fordulójában. A százszázalékos és listavezető MOL-PICK Szeged a Grundfos Tatabányát látja vendégül az újszegedi sportcsarnokban. A vendégek azonban már hullajtottak pontot, hiszen a 2. fordulóban meglepetésre Egerben csak 25–25-ös döntetlent értek el.Az elmúlt években parázs csatát vívott egymással a két csapat. Ez sem véletlen, hiszen az egykori Bányász mestere az a Vladan Matics, aki mindig is arról volt híres, hogy a komoly rangadókra feltüzeli a csapatát, így volt ez Szegeden is, amikor 2007-ben bajnok lett a Pick Szeged. Éppen ezért maradt kedvenc a szurkolók körében. Igaz, egy ilyen meccsen nincs barátság, csak a meccs után, mert a MOL-PICK Szeged szeretné folytatni az utat, amelyet szeptemberben elkezdett.A magyar bajnok nyolc meccset játszott az elmúlt hónapban, és mind a nyolcat megnyerte. Ilyen remek idénykezdésre nagyon régen volt példa. Simán nyerte az NB I-es meccseket (Budakalász, Balatonfüred, Eger, Mezőkövesd, FTC) és a VELUX EHF Bajnokok Ligájában is veretlen (PPD Zagreb, HBC Nantes, Motor Zaporizzsja) maradt.Szerencsére nincs sérültje a csapatnak, és az, hogy vasárnap a meccs után hazatérhetett a keret, sokat jelentett, hiszen hétfő délután már edzésen vett részt a társaság. Aki többet játszott, regeneráción vett részt, aki kevesebbet, az rendesen edzett.Az ukrajnai győzelem mellett ismét sikeres fordulót zárt a Szeged, Marin Sego utolsó pillanatokban bemutatott bravúrja bekerült a legszebb öt védés közé, míg a nyolc gólig jutó Mario Sostaric a 3. forduló válogatottjának jobbszélsője lett.A mai rangadót az M4 Sport tévé élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik róla.