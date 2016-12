Az év sportolója díjátadó: az áttörés éve volt 2016 Sándorházi Vivien számára

Három évvel ezelőtt, mindössze 13 évesen egész családjával Szegedre költözött Sándorházi Vivien , csak azért, hogy a legjobb tollaslabdázó váljon belőle, hogy a legjobb edzőktől tanulhasson. Mindig is korosztálya kiemelkedő versenyzői közé tartozott, sokszoros országos bajnok, ám az áttörést a 2016-os év hozta el számára: februárban a 64-es főtábláról indulva ezüstérmet szerzett a kazanyi U15-ös Európa-bajnokságon.Eredménye klubja, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE fennállásának legnagyobb sikere is egyben.– Szeretek Szegeden élni, sokkal csendesebb, mint Budapest, jó, hogy ide költöztünk három évvel ezelőtt – mondta Vivien, aki szüleivel, valamint edzőivel, az indonéz Dian Ayu Mayasarival és Didi Purwantóval vett részt rendezvényünkön. Utóbbiak elmondták, eddig is tudták, hogy Csongrád megye sportélete sokszínű, ám látva a többi díjazottat, közel sem gondolták, hogy ennyi egyesületnél végeznek országos szinten is kiemelkedő munkát.A folytatás? Sándorházi Vivien számára nincs pihenő, az ünnepek alatt is edz, készül a 2016-os versenyekre.– Jövőre világbajnokságot és Eb-t is rendeznek az U19-es korosztálynak, mindkettőn szeretnék ott lenni. A vébé ráadásul Indonéziában lesz, ez pedig az edzőim miatt extra motivációt jelent – fogalmazott a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE sportolója.