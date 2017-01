Az év sportolója: stabil válogatott kerettag lett Manhercz Krisztián

A ContiTech Szeged Diapolo 19 esztendős játékosa a belgrádi felnőtt-Európa-bajnokságon bizonyította tehetségét, bronzérmet szerző válogatottunk fontos tagja volt, az elődöntőben és a bronzmérkőzésen fantasztikusan játszott.



Ezután az ötkarikás játékokra is meghívta Benedek Tibor, aki debütálásakor az elmúlt évtizedek legfiatalabb vízilabdázó olimpikonja volt, ezt a címet vette át tőle díjazottunk. Az olimpián 5. helyen végző csapat tagja szegedi klubjában is hétről hétre bizonyít, kulcsembernek számít, a jelenlegi szezonban pedig a szövetség statisztikái szerint a tíz legértékesebb játékos között van. Az év férfi sportolója Szegeden tehát Manhercz Krisztián (képünkön) lett, aki gálánk idején az utánpótlás-válogatott edzőtáborában volt, így a díjat testvére, egyben csapattársa, Manhercz Ádám vette át.



– Meglepett a díj elnyerése, nagyon megtisztelő, hogy rám gondoltak. Rangos elismerésnek érzem, mert sok kiváló sportoló kapta már meg. Az olimpia évében különösen jól esik egy ilyen gesztus, hiszen élménydús esztendőn vagyok túl, vegyes érzésekkel. Az olimpiai szereplés az álmom volt, de az ötödik hely fájó pont. Összességében persze sikeres esztendő áll mögöttem – értékelt a díjazott.



Manhercz Krisztián egyébként fiatal kora ellenére már a felnőttválogatott stabil tagjának mondható, az új szövetségi kapitány, Märcz Tamás is meghívta a keretbe.