Az igazi szurkoló előtt nincs akadály: Cattani Zalaegerszegen is szurkolt a Szedeáknak

Fotó: ZTE KK

Cattani, azaz Matók László eddig is sok helyszínre kísérte el kedvenc csapatait. A PICK-kel járt Izlandon, Cipruson, de a legtöbb vidéki meccsükön is szurkolt. A Naturtex-SZTE-Szedeák hazai bajnokijait sem szokta kihagyni, most viszont útra kelt, és csütörtökön Zalaegerszegre utazott – korán reggel indult busszal –, hogy buzdítsa a szegedi együttest.Hiába helyezte ki sálait, és húzta magára a csapatmezét, nem sikerült kidrukkolnia a győzelmet, a Naturtex 74–57-re vereséget szenvedett. Cattanit a meccs után a csapat hozta haza, így szerencsésen visszaért.