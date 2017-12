A harmadik negyed után: Szentes-Szeged 8-3 (ÉLŐ)

Hungerit-Szentesi VK - Szegedi Egyetem Taylor&Nash - (2-1, 2-2, 4-0)

Női vízilabda OB I, 9. forduló. Szentes. Vezeti: Marnitz, Bene.

Hungerit-Szentes: Lekrinszki - Szabó K. 2, Hevesi 1, Guannan 1, Kudella, Dias, Mirshina 2. Csere: Rybanska 1, Brávik. Vezetőedző: Vidumanszky László.

Szegedi Egyetem Taylor&Nash: Hosking - Árkosy, Lengyel A., Kádár, Rácz 1, Bell, Lengyel Dom. 2. Csere: Mihály, Pengő, Tóth P. Vezetőedző: Molnár Péter.



3. negyed:



A térfélcserét követően a hazaiak hozzák el a labdát, úgy látszik az irányban rejlik a titok. Bell kap nagy labdát centerben, Lekrinszki azonban óriásit véd. Brávik érkezik a padról a Szentesbe, ő is rögtön helyzetbe kerül, csakúgy mint, Rybanska csereként beállva a második negyedben, azonban a keresztlécen csattan a labda. Szabó labdát szerez, majd gólt, fontos találat lehet ez, a harmadik negyed közepén újra kétgólos előnyben a Szentes, 5-3. Mirshináról állítják ki Bellt, fontos támadás jöhet tehát a hazaiaknak, ki is kéri azonnal az idejét Vidumanszky edző. Ez akár meccslabda is lehet, ha bedobják a hazaiak. Jól védekezik a Szeged, kiegészülnek, azonban az amerikai játékos még nem ér vissza, amikor Mirshina távolról bevágja, 6-3. Potyognak a kiállítások a visszaúszásnál, Lengyel Anett és Mirshina jut a kiállítás sorsára cserével. Rybanska emberrel a nyakán, már 7-3-ra vezetnek a hazaiak. Brávik kiáll, időt kérnek a vendégek. Elindítja a támadást a Szeged, Hevesi azonnal labdát szerez. Semmi sem jön össze most a Tisza-partiaknak, Hevesi büntetője után már 8-3. Rácz távolról, csemege Lekrinszkinek ez a lövés. Az utolsó fél percben záporoztak még a lövések mindkét oldalon, azonban a Szentesnél Lekrinszki védett, a Szegedet pedig a kapufa mentette meg a kapott góltól.



2. negyed (4-3):



Ismét a szegediek nyerik a ráúszást. Bell kapna jó labdát centerben, de lenyomják a víz alá, ötméteres. Lengyel Dominika belövi, Lekrinszki a másik irányba mozdult, 2-2. Nem áll sokáig egál az eredményjelzőn, az első szentesi akciót Szabó Krisztina váltja gólra, 3-2. Kudella lőhet elemi erővel valamivel több, mint három és fél perccel a nagyszünet előtt, de Mihály Kinga blokkolja a labdáját az utolsó pillanatban. Pengő labdát szerez, majd Rácz Daniella szerez gólt a Szegednek, így ismét egyenlő, 3-3. Rybanksa érkezik a hazaiaknál először csereként, rögtön lövéshez is jut, cibálják, de a játékvezetők nem fújnak, a lövése nem talál kaput. Dias emelkedik ki a vízből, Hosking fogja a labdáját, ami nem volt túl erős. Két perc van hátra, időt kérnek a vendégek. Járatják a labdát a hazaiak, kétszer is körbejár a kezeken, majd Szabó marad üresen centerben, kapja is, nem hibázik, 4-3. Kudella ejtését kiüti Lekrinszki, aki még megpróbálkozik egy egész pályás ejtéssel, de helyén van Hosking.



1. negyed (2-1):



A szegediek nyerték a ráúszást. Jól megtervezte mindkét csapat a védekezését, az első komolyabb próbálkozás három perc játék után Mihály Kinga nevéhez fűződik: ejtése azonban a kapufán landolt. A hazaiak kínai légiósa, Guannan lőhetett tisztán középről, de Lekrinszki a kapufára ütötte a labdát. Mirshináé az első gól, 1-0. Kettő perc ötvennyolc másodperccel a negyed vége előtt Molnár Péter, a Szegediek edzője kért időt. Dias lövését is véd Hosking, sarokdobással jöhet a Szentes, de eladják a labdát. Egy perc tizenöt másodperc van hátra az első negyedből, Mirhsina bejátszására érkezik jól Guannan, aki a hosszúba lövi a labdát, 2-0. Negyvenöt másodperccel a kisszünet előtt a hazaiak is kikérik első idejüket. Lengyel Dominika távolról vállalkozik lövésre, jól teszi, a kapufáról bepattan, 2-1. Négy másodperc van már csak az első negyedből, ejtett lövés, de Hosking könnyedén fogja.



18.59: komoly hangpárbajt vívhat majd egymással a két szurkolótábor, egyelőre a szegediek a hangosabbak.



18.57: érkeznek még néhányan a nézőtérre, így talán lesznek százan kint az uszodában.



18.54: érkezett néhány szegedi szurkoló is, de a vártnál sokkal kevesebben kíváncsiak a megyei rangadóra. Körülbelül hetvenen ülhetnek a lelátón, amelynek megtekintése egyébként ingyenes.



18.52: kezdődik a bemutatás, először a vendéget mutatja be a helyi műsorközlő.



18.45: a Szentes egy meccsel kevesebbet játszott, mivel az UVSE elleni találkozója az újpestiek nemzetközi szereplése miatt elmaradt. Azt az összecsapást december 15-én pótolják majd a Kurca-parti városban.



18.38: fontos mérkőzés következik mindkét csapat számára. A Szeged hatodik, a Szentes hetedik a tabellán kilenc-kilenc ponttal, míg a negyedik és ötödik pozícióban az Eger és a Ferencváros található tizenöt ponttal.



18.30: üdvözöljük kedves olvasóinkat Szentesről. 19 órától rendezik a Csongrád megyei rangadót.