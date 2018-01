Az őszi lendülettel folytatnák Szőregen

Öt forduló után mindössze három pontja volt a Szőregi Rákóczi SE-nek a megyei I. osztályban, azonban az utolsó öt mérkőzéséből hármat is megnyert a gárda, így feltornázta magát az első tízbe, és a kilencedik helyen töltheti a téli szünetet. Általában gólokban igencsak gazdag meccseket vívott a csapat, csupán kétszer fordult elő, hogy kettőnél kevesebb találat essen a Szőreg meccsein - ezekből nem sok alkalommal jött ki jól a csapat. Az egyetlen döntetlen a Bordány elleni 2-2 volt, aminek mégsem örülhettek feltétlenül, hiszen a homokhátiak a 93. percben lőtt góllal tudtak elvinni egy pontot Szőregről.



- Teljesen új csapattal indultunk neki az őszi szezonnak. A vezetőség és a szurkolók viszont végig pozitívak voltak a csapat felé, ezt sikerült meghálálni az ősz végén mutaott teljesítménnyel. Tavasszal minimum ugyanezt szeretnénk hozni, amit ebben a félévben sikerült, továbbra is egy szerethető csapatot akarunk felépíteni, de ezért keményen kell dolgoznunk. - fogalmazott Tóth Tamás, a Szőreg edzője.



Bár sokáig a tabella alsó harmadában állt a Szőreg, végül sikerült feljebb kapaszkodni: ezzel kapcsolatban Tóth Tamás elmondta, ha egy csapat átlagban tizennégy fővel tud edzeni, akkor annak előbb-utóbb meglesz az eredménye. - Sokat is teszünk azért, hogy Szőregen szeressenek a játékosok edzésre járni. Ezt a közeget szeretnénk megőrizni, fontosnak tartjuk, hogy olyan hangulat uralkodjon a csapat körül, amiben jól érzik magukat a játékosaink. - tette hozzá Tóth Tamás.



A Szőreg felkészülése már javában zajlik, és már pályára is lépett az együttes, méghozzá teremben és nagypályán is. A lapunk által is szervezett Szegedi Klubcsapatok tornáján a döntőig jutott, míg a Hódmezővásárhelyi FC II. elleni edzőmérkőzésen 7-5-ös vereséget szenvedett: utóbbi találkozón triplázni tudott Dongó Dénes, aki tavasszal a Szőreget erősíti, akárcsak a SZVSE-ből érkező Bodó Attila, Mácsai Dávid, Mityók Gergő trió, de a gyálaréti Gantner Gergő is szőregi szerelést húzhat tavasszal. Ami a távozók oldalát illeti, Horváth-Harmat Gábor, Pióker Tamás és Pióker Tibor viszont egyaránt Deszken folytatja. Tóth Tamás a változások kapcsán megjegyezte, úgy véli, semmiképp sem fognak gyengülni tavaszra, egyúttal az ifjúsági csapatnál is bővítették a létszámot. A felkészülés terén a Szőreg részt vesz az ásotthalmi Csongrád megyei klubcsapatok tornáján, e mellett január 27-én játszik a SZVSE-vel, február 10-én a Kiskundorozsmával, február 15-én pedig a Mórahalom U19-es csapatával, valamint a Téli Bajnokságban is pályára lép. A makói fordulókban az Apátfalvával, a Kübekházával és a Székkutassal találkozik a gárda.