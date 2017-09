Az ötödiket is behúzta a SZEOL

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 5. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 700 néző.Leél-Őssy Ádám – jól (Kovács II. G., Sebestyén).Prokop 7 – Rácz 7, Forró 7, Szabó 7 – Kéri 7, Lévai 7, Ondrejó 7, Grünvald 7 – Miháy 7 (Rabatin –, 85.), Beretka 7 (Péter –, 67.), Makszimovics 7 (Papp, 88.).Siha Zsolt.Bordás 0 – Prasler 6, Huszár 5,5, Kökény 5 (Szabó Mi. –, 71.), Pataki 5, Mezei 5 – Kormányos 5 (Szabó Má. –, 84.), Végh 5,5 (Laczkó –, 78.), Szilágyi 5,5, Ablonczy 5,5 – Faggyas 5,5.Major László.Mihály (48.), Beretka (63.).Beretka (29.), Rácz (65.) ill. Mezei (6.), Végh (12.), Pataki (39.), Szilágyi (83.)Öt bajnokiból öt siker, zsinórban négy meccsen pedig gólt sem kaptak – egyre jobb a SZEOL SC mérlege, pedig ezúttal egy megyei derbi várt rá, ahol már sokszor tapasztalhattuk: bármi megtörténhet. Az SZVSE-pályán a HFC volt az ellenfél, Major László legénysége egy ideig nem tudott komoly veszélyt kialakítani, de a szegediek részéről sem lehetett jó ideig helyzetet feljegyezni.A szabadrúgások jelenthettek volna veszélyt a kapukra, de egyik fél sem élt velük. A félidő hajrájában Pataki közelről fejelhetett, de Prokop védeni tudott, így maradt a 0–0.A második félidőben már sokkal inkább úgy tűnt, a szegediek gyorsan el akarják dönteni a meccset, és így is lett. A 48. percben már a vezetést is megszerezték, Mihály a tizenhatoson belül kapott labdát, majd egy igazítás után a bal alsóba lőtte. A kék-feketék egyre bátrabban támadtak, és a 63. percben el is döntötték a három pont sorsát:Beretkát kiugratták, aki az utána nyargaló védők között még időben ellőtte a játékszert Bordás mellett.A játék képe alapján inkább a harmadik hazai találat érett, mint az első vendéggól, de végül egyik sem jött össze, így a szegediek már 390 perc óta gólt sem kapva, magabiztosan vezetik az NB III Közép csoportját.1. SZEOL SC 5 5 0 0 7 – 1 152. Tiszakécske 5 4 1 0 15 – 7 133. Dunaújváros 5 3 1 1 7 – 4 104. Szekszárd 5 2 2 1 6 – 5 85. Honvéd II. 5 2 1 2 6 – 4 76. Paks II. 5 2 1 2 7 – 7 77. Iváncsa 5 2 1 2 6 – 8 78. Pécs 5 2 0 3 8 – 8 69. Szentlőrinc 5 2 0 3 6 – 8 610. Dabas 5 1 2 2 8 – 8 511. Rákosmente 5 1 2 2 7 – 7 512. Mórahalom 5 1 2 2 4 – 5 513. Vecsés 5 1 2 2 3 – 6 514. Kozármisleny 5 1 1 3 3 – 8 415. Makó 5 0 3 2 5 – 7 316. HFC 5 0 3 2 4 – 9 3