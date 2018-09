Az új szezonban bajnoki éremért szeretnének harcolni a ˝gorillák˝

Már két névadó szponzora is van, ez is jelzi, hogy a Fit World HungaroSun Gorillák RC rögbicsapata szépen fejlődik. A világ számos részén kifejezetten népszerű sportág Tisza-parti képviselője azon öt klub közé tartozik, amelyek kiemelkednek a magyar mezőnyből. Az egyetlen hazai egyesületnek számít, amely úgy adott légióst a nemzetközi mezőnybe – egész pontosan a francia bajnokságba –, hogy a nevelési költséget is megkapta. Ez a játékos Bárdos András volt, aki öt éve bizonyít a profi nemzetközi szinten, hazánk legmagasabban jegyzett rögbisének számít. Ilyen karrierről egyre többen álmodnak: a szegedi együttesnek már 120 igazolt sportolója van.– Az elmúlt években érdekes trend alakult ki, ugyanis a Szegeden nagyon népszerű labdasportokból sokan váltanak a rögbire, például mert nem tudnak a kezdőcsapatba kerülni. Ha viszont erős képzés van mögöttük egy kontaktsportban, így nem ijednek meg az ütközésektől sem, és lelkesek, sokra vihetik a rögbiben – nyilatkozta érdeklődésünkre Debreczeny Dénes csapatvezető, aki hozzátette: pár éve az edzőknek nem kellett keretet szűkíteniük, de már olyan nagy lett a csapat, hogy a trénereknek komoly fejtörést szokott okozni, kiket nevezzenek egy-egy bajnokira.Ez természetesen növeli a versenyszellemet a klubon belül, az így elért fejlődés pedig mérhető: már hét válogatottja van az egyesületnek. Az U16-os nemzeti csapat tagja Tápai Dániel, a legjobb U18-asok között van Barna Zsolt, Nagymihály Dominik és Kirty Krisztián is, a felnőttválogatottban pedig Márki Roland, Szabó Tamás és Szabó István képviseli Szegedet. Utóbbi sportoló új igazolás, és egyben a hazai mezőny egyik legjobbja, a magyar válogatott fáradhatatlan leválója.– Nagyon komoly erősítésnek számít a Szegedre csábítása. Erre szükség is volt, hiszen a szponzorok miatt is szeretnénk előrelépni. Az elmúlt években rendre az ötödik helyen végeztünk az élvonalban, most viszont szeretnénk ezen túllendülni, és bekerülni a négycsa- patos felsőházi rájátszásba, hogy éremért harcolhassunk– mondta Debreczeny Dénes, aki elárulta, előfordulhat, hogy hatra csökken a válogatottjaik száma, de ha ez így történik, büszkék lehetnek az okára: Márki Roland meghívót kapott egy háromhetes angliai próbajátékra, ha pedig beválik, ő is légiósnak állhat.Mivel a rögbicsapat az Etelka sor füves pályáján játszik, kérdéses a jövője, hiszen a terület közelébe új sportcsarnokot terveznek. Az új sportuszoda terveit már látták, annak építkezése nem érinti a pályájukat,de a csarnokkal kapcsolatban egyelőre nincsenek biztos információik. Nagyon szeretnék, ha ez az építkezés is meghagyná nekik a füves pályát, ugyanis a területet szövetségi támogatással fel tudnák újítani, teljesen új pálya építésére viszont nincs anyagi lehetőségük.