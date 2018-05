Az utolsó pillanatig: a Makó és a HFC a kiesés ellen küzd vasárnap

Újabb megyei rangadó vár a SZEOL SC-re, a kék-feketék a magabiztos makói sikert követően a már kieső Mórahalmot fogadják utolsó hazai bajnokijukon. A vasárnap 17.30- kor kezdődő találkozó előtt és annak szünetében a szegedi klub szurkolói pólókat, valamint A4-es méretű csapatképet árusít.



– Jól sikerült az elmúlt két hétvégénk. Biztos vagyok benne, hogy motivált lesz az ellenfelünk. Remélem, nem csak véletlen volt a múlt heti eredményes játékunk, de egy szűk sikerrel is elégedett lennék – fogalmazott Siha Zsolt, aki Kormányos Kolosra betegség, míg Benkő Jakabra és Rabatin Szabolcsra egyéb elfoglaltság miatt nem számíthat.



A Mórahalom már a biztos búcsú tudatában lép pályára vasárnap 17.30-kor Szegeden, az SZVSE-pályán.

– A SZEOL SC ellen szeretnénk egy jó meccset játszani. Azok kapnak lehetőséget, akik eddig kevesebbet voltak pályán, illetve látom bennük a motivációt, hogy a következő szezonban is ebben az osztályban akarnak futballozni egy másik csapat színeiben – nyilatkozta Vojnics-Zelics Szása, a Mórahalom edzője, aki nem számol Bogáti Péter és Zsivoczky-Pandel Péter játékával.



A két, a kiesés ellen küzdő Csongrád megyei csapat közül a HFC van nehezebb helyzetben és egypontos hátrányban a Makóval szemben. Vasárnap 17.30-kor a Tiszakécske (2.) látogat Hódmezővásárhelyre.

– Nem adtuk fel, mindegy, ki az ellenfél, nyerni szeretnénk. Mindkét csapatnak nagy a tét: a Tiszakécskének a bajnoki cím, nekünk pedig a kiesés elkerülése. Az utolsó pillanatig küzdünk, én hiszek a bennmaradásban, remélem, a játékosaim is hisznek benne – mondta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője, aki Füredi Szabolcsra eltiltás miatt nem számíthat.



A Makó vasárnap 17.30-kor Budapesten a Honvéd II. vendége lesz.



– Minél több pont kellene a két meccsen, az lenne a legideálisabb, ha hatot szereznénk. De a lényeg: a saját kezünkben van a saját sorsunk. Az életünkért játszunk az otthon mindig bátrabb Honvéd II. ellen. Ha a motiváció, az akarat rendben lesz, pontot szerezhetünk – nyilatkozta Méhes Tibor, a Makó edzője.