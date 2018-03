Azonos helyzetben - Ma 16 órakor az NB II-ben: Dorog-Szeged 2011

Egy hét alatt sok minden történhet egy futballcsapattal, főleg ha két mérkőzés is vár rá. Mondjuk megalapozhatja a bennmaradását.



A Merkantil Bank labdarúgó NB II 27. fordulójában – ez nem halasztott játéknap, a naptárban ez az egyik hivatalos hétközi mérkőzés a bajnokság tavaszi idényében, a másik május 2-án lesz – a Szeged 2011-Grosics Akadémia ma 16 órától Dorogon szerepel, majd vasárnap 16.30-kor a Soroksár fogadja Gyulán. Ezen a két mérkőzésen sok múlhat, például az említett bennmaradás. A Szeged 2011- GA ugyanis jelenleg a 19., kieső helyen áll az NB II-ben.



Nem egyszerű a helyzet, hiszen amíg Goran Kopunovics együttese a három lejátszott meccs alatt három pontot gyűjtött, addig a Sopron és a Mosonmagyaróvár kivételével a többi rivális nagyobb ütemben szerzi a fontos pontokat. A Budafok és a Siófok kétszer, a Csákvár háromszor nyert az elmúlt három meccsén, de a Zalaegerszeg is kétszer győzött.



Talán éppen a Dorog az a csapat, amelyik hasonló helyzetben van, mint a Szeged 2011-GA: mindössze egy döntetlenre volt képes három bajnokin. Ha a vendégek a hét két mérkőzésén négy pontot össze tudnának gyűjteni, volna remény a felzárkózásra. Ha viszont győzelem nélkül maradnának, nagy bajba is kerülhetnének...

A szegedi alakulatból a csapatkapitány Farkas Márk sárgák miatt eltiltott lesz, míg Horváth Attila sérült.