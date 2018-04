Babettán indult a karrier

– Hogyan kezdődött a pályafutása?– Édesapám harminc éve működteti Zsombón az autószerelő műhelyét, így nem volt nehéz megfertőződni az autók szeretetével. Kicsinek is mindig autókkal játszottam. Toltam, versenyeztem, „berregtem" egyfolytában.– Mikor vezetett először?– Kisgyerek voltam. Átalakítottunk egy Babettát, négy kereke volt, majd amikor már jól ment a vezetés, akkor három. Apukám látta, hogy imádok vezetni, így vettünk egy Wartburgot, amit átalakítottunk szöcskévé, tizennégy évesen, szülői engedéllyel elkezdtem versenyezni, roncsderbifutamokon indultam.– Nem néztek nagyot a versenyzőtársak, hogy ez a kisfiú mit keres itt?– Először furcsán tekintettek rám, de gyorsan befogadtak.– Sohasem félt? Komoly tempó van minden versenyen!– Őszintén? Amióta megszületett a kislányom, aki hároméves, azért egészen másként gondolkodom, sokkal jobban átgondolom, hogy mit kockáztatok egy futamon.– Mi vonzza, hogy versenyezzen?– Izgalmas pályákon szerepelünk, nemcsak itthon, hanem Szlovákiában is. Minden pálya más, változatos, egyre nagyobb nézőközönség van a lelátón, egy-egy futamról élő közvetítés is van, több kamerával veszik a versenyt, így a világhálón is lehet követni bennünket. Az autóinkon is vannak kamerák, lassan olyan a mi viadalunk is, mint egy Forma–1-es futam.– Mit kell tudni az autójáról?– Ez egy összkerékhajtású Subaru motoros Super Buggy. Jelen állásban most 350 lóerős, 400 newtonméter padon mérve. Azonban szeretnék még beletenni néhány „lovat", hogy még erősebb legyen.– Itt állunk a kocsi mellett, ami most darabokban van. Mindig így szétszedi?– Az utolsó verseny után mindig szétkapom, és ekkor eltervezem, hogy időben kész leszek vele. Ez sohasem valósul meg, éppen, az első verseny előtt leszek most is tuti kész vele. Minden átnézek, új csavarok kerülnek bele, szigorú előírásoknak kell megfelelnünk, így minden apróságra oda kell figyelnem.– Nem olcsó mulatság a versenyzés. Kik támogatják?– Teljesen önerőből finanszírozom a versenyzést, ezt édesapámnak és magamnak köszönhetem.– A család mit szól a hobbijához?– Édesanyám már várja, mikor mondom azt, hogy vége, mert nem hiszi el, hogy harminchárom évesen is még mindig versenyzem. Úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan a hülyesége, nekem ez, de nagyon élvezem, és addig csinálom, ameddig örömömet lelem benne.– Kislánya is az autósport bűvöletében él már?– Nem esett messze az alma a fájától. Amint meghall egy motort, egyből olyan hangot ad ki. Úgy látszik, az apjára ütött.– Célja ebben az évben?– A dobogó az álmom. Tavaly is közel voltam hozzá, az utolsó versenyen csúsztam le róla. Ha minden jól alakul, idén sikerülhet az éremszerzés.– Mennyire összetartó társaság az önöké?– Csak a versenypályán vagyunk ellenfelek, az életben barátok vagyunk. A verseny előtt esténként összejövünk, jókat beszélgetünk, nevetünk.– Fizikálisan nagyon jó állapotban van. Minek köszönheti ezt?– Szerencsés vagyok, mert nem vagyok hízékony. Hetente egyszer futballozom a barátaimmal, ez szent, és vérre menő meccseket játszunk itt, Zsombón. A versenyzéshez kell a jó kondi, erre mindig oda kell figyelnem.– Mikor indul a szezon?– A hónap végén. A kocsim pedig még darabokban. Lesz még egy pár éjszakám, amikor szerelem a kocsit.– Nincs segítsége?– Van! Általában itt ülnek velem a barátok, én szerelek, ők söröznek. Én azt szeretem, ha én rakom össze a gépet, minden apró részletre odafigyelek. Az autósport már csak ilyen, mindenre figyelni kell.