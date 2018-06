Bajnokcsapatot ünnepelt Bordány: a község U14-es csapata volt a Délmagyarország-Hági Szurkolói Klub vendége

Kiss-Patik Péter

bordányi alpolgármester

– Bordányban azért fontos a sport, mert özösségformáló ereje van. Ez az a dolog, ami értelmesen lekötheti a gyerekeket. Ezért próbálunk olyan örülményeket teremteni, amelyek nemcsak a kicsiknek, hanem a felnőtteknek is vonzó lehetnek. A özelmúltban észült el egy ovispálya, így már a kicsiknek is tudunk edzést tartani. Célunk, hogy megépítsünk egy műfüves pályát is. Kevés sportcentrum mondhatja el azt, amit mi igen: nálunk ingyenes wifihálózatot építettünk ki.

A Foliaplast-Bordány SK U14-es csapatának kerete: Zámbó Marcell, Sándor Nimród, Rabi Bálint, Csuka Marcell, Rutai Zoltán, Sándor Márton, Martonosi Kristóf, Meszes Patrik, Czékus Péter, Baráth János, Bóta Emil Benjámin, Illés Márk, Makra Zoltán, Lévai Bence, Rácz Milán, Fodor Ákos, Farkas Samu, Ková Márk. Vezetőedző: Retek Flórián.

A Délmagyarország számára fontos szerepet tölt be az utánpótlássport, éppen ezért mindennap egy-egy tehetséges labdarúgócsapatot látunk vendégül a Délmagyarország–Hági szurkolói klubban . A nyitónapon az U14-es bordányi futballcsapat jött el özösen szurkolni.A özség idén ünnepelt, hiszen a tehetséges korosztály megnyerte a C csoportot. Nem volt egyszerű megszerezni a bajnoki címet, mert csak az utolsó fordulóban dőlt el az elsőség sorsa. A Foliaplast-Bordány SK 47 pontot gyűjtött, a második SZEOL SC 46-ot, a harmadik DAFC Szeged II. 44-et. Retek Flórián együttesét 18 fő alkotja. A srácok 2004-ben és 2005-ben születtek. Nyolcéves koruk óta játszanak együtt, hetente három tréningen vesznek részt, ez a szám felkészülési időszakban van, amikor négyre nő.Bordányban ideális örülmények özött játszhatnak a fiatalok, ez öszönhető a helyi önkormányzatnak, amely számára fontos a sport, az, hogy a gyerekek rendszeresen mozogjanak. A gyerekek nevelése is fontos szerepet tölt be, persze ebben a korban már a taktikai elemek gyakorlása is gyakran előkerül. A 18 fős keretből 15-en bordányiak, egy osztályba járnak, így remek özösséget alkotnak. Hárman Forráskútról járnak át. A bajnokcsapat már nem edz, a 2006-osok viszont igen, mert -én Lengyelországban vesznek részt nemzetközi tornán.Az „aranycsapat" jövőre is rajthoz áll a bajnokságban, a 2004-esek korosztályt váltanak, így ősztől a 2005-ösö és a 2006-osok alkotjá majd a keretet.: – 2012-ben kezdtem el foglalkozni velü . önnyen ment minden, szeretnek edzésre járni, motiváltak, így önnyű dolgom van. A özösség ereje sokat jelent, barátok, összetartó , segítik egymást. És nem csak az edzéseken alkotnak remek özösséget. Az őszünk remekül sikerült, kilenc meccsből kilencet nyertünk. A tavasszal ét döntetlenünk is volt, és a SZEOL-tól az utolsó másodpercben kapott góllal vesztettünk. Így nem a saját kezünben volt a sorsunk, hiszen a DAFC II.–SZEOL meccstől függött az aranyérem megszerzése, de mivel a SZEOL nyert, így sikerült megszereztü az első helyet.