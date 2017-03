Bajnoki címekért száll harcba a Vidux

A program, OB I-es csapatbajnokság, férfiak, Budapest, Griff Squash Club, szombat, 10: Platán SE–Etalon SE, Vidux Tisza Squash SE–Victor-BLE, PSA-Griff SE–CSC-Oliver SE, Alba-Török SE–Khan-Go Ahead, Öntöde ZEUS SE– Marostő SE, 12: Alba-Török SE–Marostő SE, Vidux Tisza Squash SE–Etalon SE, PSA-Griff SE–Khan-Go Ahead, Victor- BLE–CSC-Oliver SE, Platán SE–Öntöde ZEUS SE, 14: Khan-Go Ahead–Marostő SE, Alba-Török SE–CSC-Oliver SE, PSA-Griff SE–Vidux Tisza Squash SE, Victor-BLE–Platán SE, Etalon SE–Öntöde ZEUS SE.

Nők, Budapest, Rózsadomb Squash Club, szombat, 10: Top Challenge–Egri Squash SE, Budapest Squash Akadémia–Totem Squash SE, 11.30: Top Challenge–Öntöde SE, Vidux Tisza Squash SE–Egri Squash SE, Go Ahead SCSE–Totem Squash SE, 13: Top Challenge–Budapest Squash Akadémia, Vidux Tisza Squash SE–Totem Squash SE, Go Ahead SCSE–Öntöde SE, 14.30: Top Challenge–Go Ahead SCSE, Vidux Tisza Squash SE–Öntöde SE, Budapest Squash Akadémia–Egri Squash SE.

A hétvégén a férfiaknál és a nőknél is véget ér az OB I-es fallabda csapatbajnokság. A férfiaknál tíz együttes három hétvége alatt dönt a helyezésekről, ez lesz az utolsó, a nőknél hét csapat verseng az érmekért. A szegedi Vidux Tisza Squash SE számára még mindkét nemnél összejöhet az arany.– Nem kérdés, a bajnoki címért utazunk – mondta Sebők Benedek, a Vidux játékosa. A Victor-BLE és az Etalon SE ellen kötelező a győzelem, az első hely pedig várhatóan a PSA- Griff SE ellen dől el 14 órától.– Az egyes pályán mindkét csapatban légiós szerepel, arra nehéz lenne tippelni. A kettesen én játszom majd Szabóky Mártonnal, a hármason a sérülése után visszatérő Vas Máté Krajcsák Márkkal, a négyesen pedig Hoffmann Peti a hazaiak egyik emberével. Nekem és Petinek nyernünk kellene, akkor a másik két párban maradna esély kiharcolni a sikert – számolgatott Sebők.A szegediek légiósa a korábban a csapatnál már megfordult Tom Ford, Eddie Charlton, Daniel Poleschuk, Henrik Mustonen négyesből kerül majd ki – azért kellett igazolni, mert az első számú játékosuk, Farkas Balázs külföldön szerepel.A férfiaknál a másik két szegedi csapat, a Marostő SE és a Platán SE is három meccset játszik, céljuk a minél jobb végső helyezés elérése.A Vidux női együttese az első körben elszenvedett egy vereséget a Go Ahead ellen, ám abban bízhatnak, hogy egy körbeverés után ők jönnek ki jól a számolgatásból. A lényeg, hogy szombaton egyszer se hibázzanak, a többi nem rajtuk múlik.