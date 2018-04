Bajnoki döntőben a MOL-PICK Szeged

Bánhidi eddig tarthatatlan.

Melegít a MOL-PICK Szeged.

Gyerekek a pályán a kezdés előtt.

K&H férfi kézilabda liga, 26. forduló, Dabas, OBO Aréna, 1000 néző. Vezeti: Nagy, Túróczy.Holló - Pocsai 5/4, Bíró 1, Slachta, Tokuda 6, Kiss 3, Kekezovity.Duleba (kapus), Korsós 1, Országh 4, Priczel 2, Tanaka 1/1, Perisic, Zakics, Laurinyecz 1/1.Tomori Győző.Sego 1 - Sostaric 4, Gaber 1, Thiagus Petrus, Bánhidi 5, Källman 6, Skube 1.Gorbok 1, Sigurmannsson 9/5, Balogh 2, Blazevic, Zsitnyikov 2, Fekete, Srsen 2, Zubai.Juan Carlos Pastor.4, ill., 2 perc.6/6, ill. 5/5.Labdaszerzés, ez a vége, csak passzolgat a Szeged, a siker bajnoki döntőt ér!Országh mellé, Sigurmannsson zunder, 24-34.Zsitnyikov kapufa, Segóig pattan. Sigurmannsson, 24-33.Hazai hetes. Pocsai, 24-32.Időt kér a Dabas. Labdaszerzés, Sigurmannsson, 23-32.Zsitnyikov lő, véd a hazai kapus.Tanaka nagyon csúnyán lerántja Gabert, csak 2 perc és hetes. Sigurmannsson, 22-31. Országh tört be, 23-31.Újabb hazai hetes. Tanaka, 22-30.Srsen vetődik, 21-30.Sostaric a felső sarokba, 20-29. Hazai hetes. Laurinyecz, 21-29.Duleba két nagy védése. Korsós vágja be, 20-28.Tokuda betörésből, 19-28.Srsen talpról, véd a hazai kapus.Sego véd.Lépés után mehet Sostaric, 18-28.Országh szépít, 18-27. Sok a hiba, újabb szegedi labdaeladás.Perisic mellé. Zsitnyikov tört be, 17-27.Tokuda hosszú szünet után, 17-26. Újabb labdát szór el a Szeged.Zsitnyikov eladja a labdát.Sego bravúrral.Perisic fölé. Szép akció, Bánhidi fordul be, közte tíz, 16-26. Időt kér a Dabas.Sego véd, Källman beállóból, 16-25.Srsen tör be, 16-23. Labdaszerzés, Sostaric, 16-24.Pocsai, 16-22.Országh harcol ki hetest.Pocsai a szélról, 15-21. Srsen harcol ki hetest. Sigurmannsson, 15-22.Bíró mellé. Sostaric a kapufára.Sostaric beállóból, Országh 2 perc.Passzív, elveszik a hazaiaktól a labdát.A Szeged kezdi a második félidőt. Eladja a PICK, üres a kapu, Országh, 14-19. Skube pazar átadás, Bánhidi, 14-20.Holló véd. Priczel beállóból, 13-18. Időt kérünk. 3 másodperc, Bánhidi hetest harcol ki. Sigurmannsson, 13-19.Sego! GÓÓÓÓL! 11-18. Hazai hetes+Gaber 2 perc. Pocsai, 12-18.Eladja a labdát a Szeged, bár beleért egy hazai játékos, a két spori nem látta.Bíró a kezek között, 11-17.Skube egy parádés csel után, 10-17.Országh a szélről, 10-16.Nem jön be a szegedi kínai.Pirczel "fésüli" meg Segót, 9-16.Sigurmannsson robog, 8-16.Skube remek labda, Gaber szép gól, 8-15.Labdát szerzett a Szeged, Zsitnyikov ellépi, Gaber újabb labdaszerzés.Zsitniykov tört be, 8-14.Hazai hetes, Pocsai, 8-13.Eladja a labdát a hazai együttes. Gaber hetest harcol ki. Sigurmannsson, 7-13.Hazai kapufa, de marad a Dabasnál a labda. Sego véd, Källman a szélről vágta be, 7-12.Thiagus Petrus szerzett labdát, Källman, okosan, 7-11.Gorbokot blokkolják, marad a Szegednél. Holló véd.Tokuda, nagyon él, 7-10.Bíró méterekkel fölé. Balogh remek csel után ziccer, 6-10. Időt kér a Dabas.Hazai kapufa, majd Sego bravúr kétszer, de marad a Dabasnál a labda.Eddig hazai oldalon két játékos dobott gól, Kiss és Tokuba. Bánhidi tarthatatlan, 6-9.Bánhidi remekül fordul be, 5-8. Kiss iszonyat nagy gól, 6-8.Gaber szerzett labdát, Källman, 4-7. Tokuda, 5-7.Kiss gyorsan válaszol, 4-6. Gorbok telibe Hollót.Kiss lepi meg Segót, 3-5. Gorbok a pipába, 3-6.Balogh villan, 2-4. Újabb labdaszerzés, Källman, 2-5.Källman ziccer, 1-3. A kis japán, Tokuda, 2-3.Tokuda átlövésből, Bánhidi beállóból, 1-2.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson, ejt, parádés, 0-1.A Dabas kezd, labdát szerzett a Szeged.Közel 50 fős a kék tábor. Nincs telt ház, a főlelátó szépen megtelt, azonban a kapu mögötti részek elég üresek. Háromnegyed ház.Mindkét csapat teljes intenzitással melegít. A hazaiak pirosban, a Szeged kékben szerepel. Már 17 szegedi szimpatizáns a lelátón, így biztatásban nem lesz hiány.Üdvözlünk mindenkit Dabasról. 18 órakor kezdődik a helyi együttes ellen a bajnoki. A PICK először játszik a Pest megyei együttes otthonában. Ez lesz a premier.