Bajnoki érmeket szereztek a korisok

A legkisebbek között harmadik versenyén bemutatkozó Árendás Mihály vagányságával mosolyt csalva az arcokra az előkelő harmadik helyen végzett. Tóth Anna Rebeka korcsoportjában nem talált legyőzőre.Az E korcsoportosok között két fiú, Liszli Gábor és Vágfalvi Máté nagyszerűen teljesített, a D korosztályban három SZKE-s lány állt rajthoz, és közülük Somodi Maja minden távon magabiztos korcsolyázással korosztályos országos bajnoki címet nyert. A fiúknál Jászapáti Péter (képünkön) fantasztikus formában, rutinos korcsolyázással, ezüstéremmel a nyakában térhetett haza. Révész Gergő nagy fejlődése teljesítményén is megmutatkozik, a B korcsoportban junior válogatott társait maga mögé utasítva a dobogó második fokára állhatott fel. Kis Virág Bianka a korosztályában kisebb betegséggel küzdve versenyzett, végül bronzérmes lett.

A váltóversenyben az E–F korcsoportban Liszli, Vágfalvi és Árendás összetartó és hibátlan futása ezüstérmet ért. A lányoknál a C–D korosztályban Püspök Fanni, Somodi Maja és Somodi Luca a harmadik legjobb idővel értek célba. A fiúváltó Kalmár Botonddal, Nagy Imre Ákossal és a táv oroszlánrészét vállaló Jászapáti Péterrel kiegészülve a negyedik helyen futott be., junior F, lányok: 1. Tóth Anna Rebeka, fiúk: 3. Árendás Mihály. Junior E, fiú: 2. Liszli Gábor, 4. Vágfalvi Máté. Junior D, lányok: 1. Somodi Maja, 6. Somodi Luca, 7. Kormányos Nina. Junior D, fiúk: 11. Kalmár Botond, 13. Nagy Imre Ákos. Junior C, lányok: 5. Püspök Fanni, 8. Szőke Petra. Junior C, fiúk: 1. Jászapáti Péter. Junior B, férfiak: 2. Révész Gergő. Junior A, nők: 3. Kis Virág Bianka, férfiak: 5. Takács Norbert.junior E–F, fiúk: 2. Szeged KE (Liszli Gábor, Vágfalvi Máté, Árendás Mihály). Junior C–D, lányok: 3. Szeged KE (Püspök Fanni, Somodi Maja, Somodi Luca). Junior C–D, fiúk: 4. Szeged KE (Jászapáti Péter, Kalmár Botond, Nagy Imre Ákos).