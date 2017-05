Bajnokok akarnak lenni: A PC Trade Szeged KKSE ezüstérmes lett, nyáron erősödik

Maradhat a HLKC és a KSZSE is?



A bajnokság másik két megyei egyesülete, a HLKC és a KSZSE kieső helyen végzett – előbbi 12., utóbbi 14. helyen –, ez viszont nem jelenti biztosan azt, hogy a következő szezonban NB II-esek lesznek. Úgy tudni, a harmadik vonalban több csoport bajnoka nem vállalja a feljutást, a másodosztály Keleti csoportjában pedig a Ferencváros nem tervezi indítani második együttesét, amely a Pénzügyőrrel fuzionál. A vásárhelyi és a szegedi egyesület úgy adta be nevezését a következő szezonra, hogy lehetősége legyen indulni az NB I/B-ben, ha az eddig leírtak alapján helyük lesz a második vonalban, ami a HLKC esetében szinte biztosnak tűnik, de a KSZSE is jó eséllyel pályázik erre.

A bajnokság végeredménye



1. Kecskemét 26 23 1 2 788 – 599 47

2. Szeged KKSE 26 22 0 4 806 – 550 44

3. Göd 26 17 0 9 796 – 739 34

4. Orosháza 26 16 1 9 749 – 688 33

5. Eszterházy KFSC 26 16 0 10 816 – 731 32

6. Szent István SE 26 13 1 12 768 – 746 27

7. Pénzügyőr SE 26 13 0 13 703 – 747 26

8. FTC II. 26 11 2 13 853 – 814 24

9. Balmazújváros 26 12 0 14 645 – 670 24

10. Hajdúnánás 26 11 2 13 684 – 759 24

11. Pilisvörösvár 26 11 1 14 687 – 740 23

12. HLKC 26 6 2 18 702 – 813 14

13. Nyíradony 26 4 0 22 609 – 820 8

14. KSZSE 26 2 0 24 624 – 814 3

Bakó Botond érkezésével profi mentalitást és NB I-es tapasztalatot kapott a kispadon a PC Trade Szeged KKSE, amely a kétszeres BL-győztes Szepesi Ivettet is szerződtette, így nem is lehetett más a cél, mint a bajnoki cím elhódítása az NB I/B Keleti csoportjában, és ezzel feljutni az élvonalba. Ez nem jött össze: az exszegedi tréner, Marosán György vezette Kecskemét végzett az élen, a szegediek ezüstérmet szereztek.– Nem lehetünk elégedettek, a második hellyel több tényező miatt kellett beérnünk. Alapvető probléma volt, hogy nem tudtunk teljes létszámmal annyit edzeni, mint amennyi szükséges lett volna, hiszen egyes játékosok csak heti két-három tréningen tudtak részt venni – kezdte az okok feltárását Bakó. – Ez késleltette a csapat összeérését, és ez főként a támadójátékunkon látszott. Decemberben távoztak páran, sérülésekkel is küzdöttünk, de tavasszal azért már tudtunk úgy játszani, ahogy korábban elképzeltem.A mesternek van mire büszkének lennie, hiszen a szegediek kapták a legkevesebb gólt, és sok fiatal szórta a találatokat a bajnokságban.– Nagyon sokat fejlődtek a játékosok, ennek örülök is, hiszen van mire alapozni. Viszont nyáron egy újabb építkezés kezdődik, sok érkező és távozó lesz, frissül és erősödik az együttesünk, NB I-es játékosokkal is megegyeztünk. Neveket még nem mondhatok, de hamarosan bejelentjük őket, majd kezdődhet a munka, hiszen jövőre bajnokok akarunk lenni, ez nem is kérdés – nyilatkozta a szakember.Bakó Botondnak lesz még egy feladata a nyáron, ugyanis kinevezték a női strandkézilabda-válogatott szövetségi kapitányává. A magyar válogatottat először az Európa-bajnokságon irányítja majd, a keretben pedig az SZKKSE is képviselve lesz, hiszen Berta Nikolett, Lovistyék Kitti és az egyik titokzatos igazolás is szerepet kap a nemzeti csapatban.– Izgatottan várom a feladatot, ugyanis még én is csak ismerkedem a sportág ezen szakágával. Ettől függetlenül komoly céljaink vannak, a legjobb négy közé akarunk kerülni, hogy kvalifikáljuk magunkat a világbajnokságra. A nemzetközi szövetség nagy erőkkel lobbizik, hogy már 2024-ben olimpiai sportág legyen a strandkézilabda, ami újabb lökést adhatna nekünk – mondta Bakó, aki a szezonra visszatérve elárulta: az Orosháza és a Göd elleni vereség fájó számára, előbbi a játékvezetés, utóbbi pedig az érthetetlenül rossz forma miatt, amire előtte nem utalt semmi.