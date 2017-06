Baksa megszerette Berlint

Ugrás a medencébe. Baksa Lászlóék (piros sapkában) így ünnepelték a bajnoki címet. Fotó: Spandau 04

Idén is német bajnok lett a Spandau 04 férfi vízilabdacsapata. Az alakulat kapusa Baksa László, aki évekkel ezelőtt Szegedről igazolt a német fővárosba. Jelenleg szünet van, így aktív pihenéssel tölti az idejét a hálóőr.– Nehéz volt megvédeni a bajnoki címet – kezdte a beszélgetést Baksa –, a Hannover évről évre erősebb, nagyon stabil az anyagi hátterük, egyre jobb játékosokat igazolnak. Rosszul kezdtünk, az őszi idény nem sikerült jól, sőt januárban csak harmadikok lettünk a német kupában. Ezután a csapat húzott egy vonalat, új útra léptünk, és ennek eredménye lett a bajnoki cím.

A Spandau a német bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is szerepelt, így igazán hosszú volt idény.– Jól érzem magam Berlinben, már teljesen az otthonom. A nyelvvel sincs gondom. Egy azért nem jó: kevés időt tudok otthon, Magyarországon tölteni. Egy társammal egy boltot üzemeltetünk, főként magyar termékeket árulunk. Voltak hullámvölgyek, most azonban új dologba is energiát fektetünk, fesztiválokon is árulunk majd.2016 decemberében Berlinben is volt terrortámadás, a világ figyelme ekkor a német metropoliszra irányult.– Nem éreztem akkora változást az életünkben – zárta a beszélgetést Baksa. – Az utcai vásárokat jobban őrzik, de az emberek ugyanúgy megmaradtak nyitottnak. Sajnos szerintem ezt már mindenki elfogadta, hogy ez a menekültválsággal együtt megtörténhet, nem tudnak mit csinálni.