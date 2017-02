Bánhidi: Mister meglengette előttünk a véres kardot

Egyre kevesebb a jegy – ma 15 órától lesz árusítás a sportcsarnokban –, így minden bizonnyal totális telt ház lesz majd a MOL-Pick Szeged–Vardar Szkopje férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésen szombat este. A magyar együttes számára létfontosságú lenne a két pont megszerzése, mert akkor továbbra is reménykedhet, hogy igen előkelő pozícióban zárja a B csoport küzdelmeit.



– Bresztben ott hagytunk 2 pontot – kezdte a beszélgetést Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged beállósa –, így nem is lehet kérdés, hogy számunkra a győzelem megszerzése a legfontosabb feladat. Vissza kell találnunk a helyes útra, ahhoz a játékhoz, amit ősszel mutattunk be. Ez leginkább a védekezésre igaz, ebben kell sokat javulnunk.



Már szerda délután videózott a csapat, Pastor mester alaposan kielemzi a Vardar játékát, felkészíti csapatát a nagy meccsre.



– Bombaerős csapat a macedón bajnok – folytatta a gondolatot a BL-ben 26 gólnál járó játékos –, fontos lesz a kulcsembereik semlegesítése. A Gyöngyös elleni meccs után mesterünk hosszabb eligazítást tartott nekünk az öltözőben. Meglengette a véres kardot, nagyon leteremtette a csapatot. Tudom, hogy ez mindannyiunkat elgondolkodtatott, még nagyobb figyelemre és munkára sarkall bennünket. Csak csapatként működünk eredményesen, ezt kell szem előtt tartanunk.



Bresztben Bánhidi Bencére nagyon figyeltek a fehéroroszok, a szegedi játékos nem is talált a kapuba. Ilyen csak a Löwen elleni nyitómeccsen fordult elő, azóta mindig bevette az ellenfelek kapuját.



– Fél év már eltelt a BL-szezonból – zárta a beszélgetést a 22 éves sportoló –, így a riválisok jobban ismernek, készülnek belőlem. Vonjam csak el a figyelmet, mert akkor a társaknak lehetőségük lesz lőni, gólt szerezni. Ha minden jól alakul, akkor Thiagus Petrus visszatér, ő kulcsfigurája a védekezésünknek, Fehéroroszországban nagyon megéreztük a hiányát. Vele és a hihetetlenül fanatikus közönségünkkel sikerülhet megszereznünk a győzelmet, a számunkra létfontosságú két pontot.