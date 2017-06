Barok tanár úr elköszönt - Utolsó testnevelésóráját tartotta a legendás pedagógus

– Gyertek! Éppen sztorikat mesélek a srácoknak! – szólt hozzánk Barok István, az egykori Ságvári-gimi testnevelő tanára.– Zsombor! Éppen most dicsértem meg az osztályt, te meg elkésel! Húsz fekvőtámasz! – szólt a 11.-es tanítványhoz, aki becsületére legyen mondva, lenyomta a büntetést.– Ez egy rendes osztály volt! De mind az, a szívemhez mindenki közel állt – mesélt az utolsó hivatalos testnevelésóráján Barok tanár úr. 39 év tanítás után nyugdíjba vonul.– Itt van Soma! Majdnem megölt! – mondja nevetve. – Amikor 2015-ben az egyik reggel kinyitottam a Délmagyar-országot, és megtudtam, hogy megváltoztatják az iskolánk nevét, akkor a suliban óra közben rosszul lettem. Elmentem az orvosi szobába, Soma pedig a büféből hozott nekem egy süteményt. Egy cukorbetegnek! – folytatja kacagva a történetet.Nem vitás, az iskolának sok legendás tanára volt, Barok István ezek közé tartozott. A tanulók imádták, rajongásig szerették, a sportra nevelt, annak szeretetére. Nem volt véletlen az sem, hogy szerdán délelőtt a 10. D-sek órájára négy egykori tanítvány, Nyárádi Béni (Zoltán), Rovó László, Várkonyi Tamás és Kun Gábor is a tornasorba állt.– Csak itt dolgoztam. Jó kilenc hónapig a Szolnok profi kézilabdacsapatának az edzője is voltam, de gyorsan rájöttem, hogy az nem az én világom! Visszajöttem tanítani. Mesél, mesél, mesél. Ebben más ő, mert mindenkivel megtalálja a hangot.– Fiam! Tebelőled feladó kell, hogy legyen. Ütőnek kicsi vagy! – mondja, mert éppen a 11.-esekkel indult a röplabda-diákolimpián, és jutott be az országos döntőbe, ahol a 14. helyen végeztek.–A Veszprémet megvertük! – ez Szegeden fontos. – De a gyerekeim barátságot kötöttek velük, a két csapat egymásnak szurkolt! Tudod, ez a sport! Ez a szép benne, ezért nem szerettem a profizmust, abban kevés az érzelem.A srácok tornasorba állnak. Barok tanár úr mindenkivel kezet fog, elköszön. Néhány pillanat múlva már üres a „Ságvári" kistornaterme. Ülünk, nehéz ilyenkor megszólalni, kérdezni.– Majd többet dolgozom a Kossuth rádiónak. A sporttól nem tudok elszakadni, és azért majd benézek a suliba is, a sítáborba pedig elmegyek velük. Nem készültem a búcsúra, erre nem is lehet.Véget ért egy sikeres tanári karrier, amire Barok István igazán büszke lehet, mert a város sportjáért sokat tett, ő tényleg egy legenda, egy nagyszerű ember.