Bartók Csaba: Motoszkált már bennem a kisördög, hogy kispadra üljek

Bajnoki cím a Pick-Szeged és a Veszprém mezében, két Magyar Kupa-győzelem, spanyol bajnoki arany és Király Kupa-diadal, valamint KEK-döntő a Leonnal. Felsorolni is sok, mennyi sikerben volt része játékosként Bartók Csabának, aki hetvenötször a magyar válogatott mezét is magára ölthette.Edzőként ugyanakkor még a karrierje elején jár: a 46 éves szakember januártól a másodosztályban szereplő Hódmezővásárhelyi LKC női kézilabdacsapatánál vállalt munkát. A klub célja, hogy az új edzőjével elkerülje a kiesést. De milyen motiváció hajtotta a trénert, hogy elfogadja a felkérést? - Régen volt már, amikor kispadon ültem, utoljára 2011-ben. Motoszkált már bennem a kisördög, hogy újra belevágjak az edzősködésbe. A szakedzőit is nemrégiben végeztem el, és a kollégák nagy része bizony trénerként dolgozik. Bíztam benne, hogy előbb-utóbb valamelyik klubnak az én tapasztalataimra is szüksége lehet. Amikor megkeresett a Vásárhely, nem is gondolkoztam sokat, gyorsan igent mondtam a célok, az elvárások ismeretében.

A HLKC játékosainak aligha kellett bemutatni az új edzőjüket, akinek komoly tekintélye van a játékosai előtt és nem mellesleg az edzésmódszereit is hamar elfogadták. - Más munkát végzünk, mint korábban: sokat taktikázunk, kiemelten fontosak az erőnléti- és a posztedzések, emellett többet videózunk is. Mindig nagyon pozitív, igyekszik felhívni a figyelmet a hibákra, de nem is ragad le ezeknél, inkább előre tekint és ez a meccseken is kijön - fogalmazta meg véleményét az új trénerről, a HLKC csapatkapitánya, Kothencz Vivien. A kapus nagyon bizakodó, hogy előrébb léphetnek majd játékban az új trénerrel, akivel a céljuk a kiesés elkerülése. Az első közös meccsükön mindenesetre mindjárt egymásra találtak a játékosok a mesterrel: a HLKC bravúros döntetlennel kezdte a tavaszt a Pilisvörösvár vendégeként.A tréner szerint nincs különösebb különbség a lányok és a fiúk felkészítése között, sőt előbbiek sokkal szorgalmasabbak - vallja, viszont jobban kell figyelnie az érzékenységükre, a lelkivilágukra. Az egykori kitűnő játékos a meccsek alatt mindig magas hőfokon ég, de azért igyekszik folyamatosan kontroll alatt tartani magát. - Mégha olykor fel is emelem a hangom, igyekszem figyelni a játékosok minden rezdülésére, az ellenfélére is, hogy jó döntéseket hozhassak, akár játék közben is.

Bartók Csaba soha nem távolodott el a kézilabdától: dolgozott játékosmenedzserként, versenybíróként is kapott már szerepet mérkőzéseken, Talant Dusebajev segítője volt csapatmenedzserként a magyar férfi kézilabda válogatottnál és jelenleg is a Tisza Volán SC kézilabda szakosztályának utánpótlás igazgatója - ez utóbbi munkáját továbbra is megtartja, így a jövőben alaposan megsűrűsödnek a feladatai. - Az a fajta élet most egy ideig vége, amikor az estéimmel és a hétvégékkel szabadon rendelkeztem, amit a családdal tölthettem. De körülöttem mindenki pontosan tudja, hogy nekem a kézilabda az életem.Bartók Csaba fia, a mindössze 19 esztendős Donát az édesapja nyomdokain halad: a roppant tehetséges kézilabdásban sokan már most Nagy László lehetséges utódját látják. Tavaly év végén a Bundesligában szereplő Lemgo együtteséhez szerződött, azonban új klubjának első meccsén megsérült, a napokban visszatért, mindjárt gólt is szerzett a Füchse Berlin elleni meccsen. - Rendkívül céltudatos fiú, sokat tesz azért, hogy elérje az álmait, hogy a posztján a világ egyik legjobbja legyen. Hiszem, hogy jó úton jár, az ő döntése volt a németországi szerződés is. 20 évesen én közel sem voltam ilyen jó játékos. A következő két év meghatározó lesz a pályafutása szempontjából - vélekedett fiáról az apuka.