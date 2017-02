Bartók Csaba: visszatért egy jövőképért

Tavaszi nyitány az NB I/B-ben



A férfi kézilabda NB I/B Keleti csoportjának 14. fordulójában a ContiTech- FKSE Algyő vasárnap 16 órától az algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában a Békést fogadja, míg a MOL-Pick Szeged II. szintén holnap 16 órától a szegedi Etelka sori sportcsarnokban a Lajosmizsét látja vendégül. A nőknél az NB I/B Keleti csoportjában a K. Szeged SE vasárnap 16 órától Hajdúnánáson, a PC Trade Szeged KKSE pedig 17 órától Gödön szerepel.

Bartók Csaba.

Hódmezővásárhelyen komolyan veszik a női kézilabdát. Az NB I-es HNKC hiába szűnt meg 2011-ben, a város sportkedvelői újra elkezdtek felépíteni egy klubot. Sikerrel: tavaly feljutottak a másodosztályba, az NB I/B Keleti csoportjában ősszel négy győzelmet is szerzett újoncként a HLKC.– A motiváció nagyon tetszett. A helyiek nemcsak csinálják ezt az egészet, de konkrét elképzeléseik és jövőképük van.A város komoly sporthagyományaival együtt ez vonzó feladat – indokolta döntését Bartók Csaba (képünkön), aki télen elfogadta a HLKC felkérését, hogy Gaál Adrienn feladatát átvéve a klub vezetőedzője legyen.A szakember hat éve volt utoljára edző, akkor a KSZSE-t irányította. A hosszú kihagyás messze nem jelenti azt, hogy elszakadt volna a sportágtól: a magyar férfiválogatottnál Talant Dujsebajev segítője volt csapatmenedzserként.

– A szövetségi kapitánytól szakmailag és emberileg is rengeteget tanultam. Szerencsésnek érzem magam, hogy részt vehettem abban a munkában, hatalmas élmény volt. Részben ezt a tapasztalatot is fel tudom használni Vásárhelyen – mondta a 75-szörös válogatott.A Délmagyarországnál tavaly az év Csongrád megyei csapatának választott klub célja a bennmaradás, de ez nem lesz könnyű. Amiről eddig is lehetett tudni: a jelenlegi – véglegesnek nem mondható – kiírás szerint öt csapat is kiesik. És ami az új edző érkezése után derült ki: két kulcsszereplő tavasszal már nem áll rendelkezésre.– Az őszi szezonban három legeredményesebb játékosunk közül kettő kiesik. Sebők Stefánia játékvezető lett, Tószegi Krisztina pedig a KSZSE-nél kötött ki. Ketten együtt 120 gólt szereztek, nem kis feladat a pótlásuk – kezdte sorolni a nehezítő körülményeket Bartók. – A helyzetet pedig rontja, hogy Fazekas Zsuzsanna január eleje óta gerincproblémával küzd, csak a napokban jelentkezett edzésre. Fiatal vásárhelyi tehetségek is kerültek a keretbe, Orosházáról pedig érkezett egy trió, Horváth Dorina, Balogh Vanessza és Markos Mercédesz. Szép feladat lesz így a bennmaradást kiharcolni, de három pontra vagyunk a célnak megfelelő helyezéstől, szóval menni kell előre, és dolgozni keményen.