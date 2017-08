Bazsó János 16 éven át volt az Üllés kapusa, kapott egy búcsúmeccset

Bazsó János 5 percre beállt, hogy elbúcsúzzon. Fotó: Bazsó Ferenc

Az Üllés–Balástya mérkőzés hazai kezdőcsapata Bazsó János nevével indult a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság első fordulójában. A helyieket meg is lephette a 41 éves kapus szereplése, hiszen pont egy éve nem lehetett látni a pályán, mivel az előző szezon nyitófordulójában egy szabadrúgás védésénél elszakadt a hátsó keresztszalagja. A jobb térde sérülése miatt abbahagyta a futballt, azóta a szegedi tekebajnokságban szerepel. Öt percre viszont visszatért a futballpályára, ugyanis 2000 óta szolgálta az Üllés együttesét. Az elmúlt 17 évben csak egyetlen kitérője volt, egy szezont Kiskundorozsmán töltött.

„Örök Üllés Játékos" trófeát is kapott. Fotó: Bazsó Ferenc

– A srácok elintézték, hogy véletlenül se kapjak gólt – mondta mosolyogva Bazsó János, aki öt perc után lejött, így megtapsolhatta a helyi publikum, másfél évtizedes szolgálatáért pedig még a partvonalon egy oklevelet, egy üveg pezsgőt, na és persze egy kis trófeát kapott, amelyen ennyi szerepel: Örök Üllés Játékos.– Nagyon jólesett, ilyen ünneplésre nem számítottam. Szép búcsú volt, ahogy az elmúlt évek is, a megyeegytől a megyeháromig mindenhol jól éreztem magam az Ülléssel – emelte ki Bazsó János.A Szegeden élő kapus nem véletlenül tette az utóbbi megjegyzést, hiszen őt egyetlen dolog motiválta, amikor fiatalon csapatot keresett magának.

– Csak jó legyen a társaság! – foglalta össze a lényeget.– Balástyán, Algyőn és Szegeden is játszottam ezt megelőzően, de Üllésen találtam meg a nekem megfelelő közeget, itt mindig remek volt a hangulat. Kiskundorozsmára azért mentem el egy idény erejére, mert követtem Ottlik Sándort, aki a kedvenc edzőm volt – árulta el Bazsó János, akinek a neve ismerősen cseng a szegedi futballkedvelők körében, hiszen ugyanezen a néven édesapja NB I-es és NB II-es csapatokat is erősített, köztük a Szeol-Délép SE-t is.