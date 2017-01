BB Mentor-kupa: Bárány a nyolcadik győztes lett

Világbajnokok

Amatőrök

Változások lesznek

A nyolcadik győztest avatták a szegedi nemzetközi A kategóriás egyéni férfi teke-világranglistaverseny történetében, hiszen a szerbiai Bárány Csongor (KK Beograd) már többször ott volt a négy között, ám győznie még nem sikerült. Az idei, 15. BB Mentor-kupa ezenkívül is több érdekességgel szolgált.A torna vonzza a kiváló játékosokat. Nem véletlen, hogy az idei, már 15. BB Mentor-kupán összesen 13 felnőtt világbajnok tekés indult el. Közülük tízen kerültek a nyolcaddöntőbe, így további hat hely jutott azoknak is, akik nem a legmagasabb szintet képviselik. Viszont ha megnézzük a négyes döntő mezőnyét, ott már csak vb-elsők voltak, igaz Igor Kovacsics (Alabárdos-Szeged), a győztes Bárány Csongor (KK Beograd) és Kiss Tamás (KK Neumarkt) – aki az osztrák Martin Janits (Kleinwarasdorf) visszalépése miatt mint első számú tartalék lehetett a legjobb 16 mezőnyében – mellett a vajdasági Alen Kujundzsics (Szpartak Szabadka) még csak ifjúsági világbajnok volt.Látva a játékát, ami késik, nem múlik, más kérdés, hogy a másik három játékos egyaránt BL-induló csapatból érkezett. Nagy hiányzók így is voltak: a szlovák Podbrezova állandó résztvevője a szegedi tornának, ám az idén indult, cseh és szlovák közös Interliga-sorozat 12. fordulója miatt ezúttal nem láthattuk Zavarkó Vilmost, Daniel Tepsát vagy Milan Tomkát.És éppen az előbbi néhány gondolat az, ami lehetőséget biztosít az abszolút amatőrök játékára is. A 2017-es rendezvényen 34 olyan versenyző indult el, aki egyértelműen csak a kihívás, a saját határok feszegetése, a jó buli miatt nevezett és játszott. Közülük a székesfehérvári Marxim TC játékosa, Sziklási Tibor érte el a legjobb eredményt: 580 fával a selejtezőben a 39. helyet szerezte meg. A szegedi városi bajnokságból a Gumigyár, a Temesvári Hús, az Euroteke, az Anró-Ker, az EDF DÉMÁSZ indított versenyzőt, de a megyei szabadidősport-szövetséget is képviselte tekés.Fejlődni kell, erre utal, hogy a szervezők már azt tervezik, 2018-ban az amatőröknek és az U23-as korosztálynak is lesz négyes döntő. Illetve az ország különböző területéről érkezők miatt két hétköznap kárára inkább a 16-os döntőt megelőző hétvégén is lehet majd selejtezni.