Becsületből küzdenek a megyei derbin

Papíron úgy tűnik, nincs sok tétje a szezon második Csongrád megyei derbijének, amelyet szombaton 18 órától rendeznek az újszegedi sportuszodában. A ContiTech Szeged Diapolo még ha nagy meglepetésre pontot vagy pontokat is szerezne a derbin, előzésre már nem lesz esélye, hiszen az alapszakasz hajrájában a három lehető legnehezebb ellenfél (Eger, OSC, Miskolc) következik a Varga-legénységnek.A Kurca-partiaknak ezután még lehet esélyük előrébb lépni, de lemaradásuk miatt nem csak a saját kezükben van a sorsuk, viszont a három leginkább hozható derbi következik (Honvéd, Pécs, Tatabánya) számukra, ráadásul ebből kettő is hazai pályán.Becsületből viszont küzdelmes és jó derbit hozhatnak ki a felek. A hazaiak számára minden egyes szép megoldás, jó védekezés és remek gól egy kis önbizalmat tud adni, amire szüksége is lesz majd – vélhetően az osztályozókon –, pláne azok után, hogy a szezon eddigi leggyengébb teljesítményével az előző fordulóban óriási pofonba szaladt az együttes (3–20 a Honvéd ellen).

Licitálás a jó ügyért

Lekrinszkiék újra a válogatott keretben

A vendégeknél nem is lehet kérdés, hogy ezt a meccset hozni kell (a két fél őszi randevúján sima, 12–7-es szentesi siker született), és itt „gyakorolhat" utoljára a három izgalmasnak ígérkező OB I-es bajnoki előtt, ami kedvező eredményekkel még akár előrelépést is hozhat a konyhára.Papíron tehát nem tűnik a legjobb meccsnek, de mindkét együttes nagyon komolyan veszi majd, becsületből is küzdenek, és ha a megye pólókedvelői is szép számban ellátogatnak, egy remek hangulatú összecsapás is lehet belőle.Jótékonysági akciót indít a HVSC: a Hódmezővásárhelyen rendezett Magyarország–Spanyolország férfi vízilabda világliga-mérkőzés napján a hazai válogatott tagjai aláírtak egy labdát, egy pólót és egy plakátot, ezeket a relikviákat a Rádió 7 közreműködésével jövő héttől licitálásra bocsátják. A teljes bevétellel a Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítványt támogatják.Bíró Attila szövetségi kapitány kihirdette bő keretét a jövő heti mérkőzésekre, női válogatottunk hétfőn Budapesten világliga-találkozón fogadja Oroszországot, majd Voloszba utazik, ahol az Európa Kupa selejtezőjében játszik az olasz, német, görög, izraeli négyes ellen.A Hungerit-Szentesi VK két játékosa, Lekrinszki Gina és Rybanska Natasa ismét meghívót kapott.Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC), Kiss Alexandra (Dunaújváros), Lekrinszki Gina (Hungerit-Szentesi VK),Csabai Dóra (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi Rita (UVSE), Kövesdi Vivien (FTC), Kuna Szonja (BVSC), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Rybanska Natasa (Hungerit-Szentesi VK), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (Dunaújváros).