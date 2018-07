Becsülettel dolgoznak az újszegediek - az UTC volt a Délmagyarország-Hági Szurkolói Klub vendége

– A kicsiknél egyébként nincs gond, a Bozsik-programban szereplő korosztályoknál sok gyerekkel dolgozhatunk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az idősebbeknél is szélesítsük a kereteket

Azért a nyár érződik a szurkolói klubunkba meghívott csapatokon: kedden az UTC volt a vendégünk, akik bár nagyon örültek a meghívásnak, a nyaralások miatt csupán nyolcan tudtak Szántó Dániel edzővel eljönni. A srácok az U19-es és az U16-os megyei bajnokságban szerepelnek, hetente két edzésük és egy meccsük van.– Nem volt könnyű évünk, a serdülőknél most egy lyukas évfolyam van, így nem az eredményesség volt a lényeg, hanem hogy tisztességesen letudjuk a szezont. Ez sikerült, minden alkalommal létszámhiány nélkül álltunk ki. Kell még egy-két szezon, míg beleerősödnek ebbe a korosztályba. Az U19-eseknél nem volt ilyen gondunk, ott az eredmények is jöttek. Nehéz új gyerekeket elcsábítani a csapatba, hiszen Szegeden vannak magasabb osztályú utánpótlás-bajnokságban szereplő együttesek is, ahol több a lehetőség. Ennek ellenére dolgozunk azon, hogy megoldjuk a létszámhiányt – fogalmazott Szántó Dániel, aki az UTC felnőttcsapatának is tagja.– tette hozzá az edző, aki a „Dani a legjobb" bekiabálásokat kapta a gyerekektől. „Mernél mást mondani…" – felelt mosolyogva a tréner.jött el a klubunkba, közülük öten Kolumbiának, hárman Angliának szurkoltak a tegnapi nyolcaddöntő során. Végül mégis öt–öt lett az eredmény, mertis az angolok sikeréért szorított.– A legjobb meccs eddig a belgák és a japánok nyolcaddöntője volt. Valahogy ráéreztem az eredményre, az öt gólból hármat egy perccel az események előtt bemondtam otthon. Szerintem a belgák meg is nyerik a vb-t – fogalmazott a Vidux Tisza Squash SE-ben sportoló Sebők Benedek.