Bedobóval erősített a Naturtex

– Komoly előrelépés számomra ez a szerződés! Juhos Leventével az Albában, Wirth Ádámmal a korosztályos válogatottakban játszottunk együtt, velük is beszélgettem az elmúlt napokban, és mind a klubról, mind a közösségről pozitív dolgokat hallottam.



Tudom, hogy sokat kell még fejlődnöm, és úgy gondolom, a Szedeák ebből a szempontból is tökéletes választás. Augusztus még messze van, de már most nagyon várom a felkészülés kezdetét – mondta a 200 centiméter magas kosaras, aki egy plusz egy éves szerződést írt alá a Tisza-partiakkal.