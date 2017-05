Behúzta a győzelmet Floratom férfi asztalitenisz csapat a Komló ellen

Férfi asztalitenisz extraliga, 18. forduló. Komló.Gerold 3, Vitsek 2 és a Vitsek, Gerold páros.A szezon során megbízható teljesítményt nyújtó Vitsek, Gerold páros ezúttal is nyert, azonban Timafalvi papírformának számító, majd Vitsek nem várt vereségével a hazaiak vezettek 2–1-re.Gerold folytatta remek tavaszi szereplését, megingás nélkül hozta valamennyi találkozóját, majd Vitsek teljesítménye is nagyot javult, mindkét hátralévő mérkőzését megnyerte, így győzelemmel készülhet a szegedi gárda az Érden június 10-én és 11-én sorra kerülő négyes döntőre, ahol a Szécsény, a Celldömölk és a Pécs kap még helyet. Lukács Levente : – Meg- győző játékkal kellemetlen stílusú riválist győztünk le, így a negyedik helyen jutottunk be a négyes döntőbe.