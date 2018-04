Beindul a szabadtéri szezon: a Gellért SE leány 12 éves csapata hazánk legjobbjai között

A tehetségek: Major Stella (balról). A páros ob-harmadik Bíró Melinda és Kiss-Czakó Eszter.

Fotók: Gellért SE

Már megszokhattuk, hogy a Gellért SE teniszezői szép eredményeket érnek el. Immár évtizedek óta hazánk egyik meghatározó utánpótlás-nevelő egyesülete a szegedi. 2017-ben is remekeltek a gyerekek, a vidékbajnokságon összetettben a harmadik helyet szerezte meg a Tisza-parti klub. Az országos bajnokságon a leány 12-es és 16-os csapat a harmadik helyen végzett. A play & stay versenyen, amelyet 10 éveseknek írnak ki, a második lett a Gellért.– Számunkra fontos, hogy minél többen sportoljanak, ismerkedjenek meg a tenisz alapjaival – mesélt a klubról Korcz László sportigazgató. – Szerencsére ismét egy tehetséges garnitúra bontogatja a szárnyait nálunk, a leány 12 éves csapat itthon kimondottan meghatározó szerepet tölt be. A közelmúltban befejeződött fedett pályás ob-n a Kiss-Czakó Eszter, Bíró Melinda páros a harmadik lett. Hozzájuk tartozik még Major Stella, ők hárman jelenleg az első tízben találhatóak a magyar ranglistán. Zádori Réka is bajnoki címet szerzett, azonban a tehetséges játékos eligazolt tőlünk, már nem nálunk sportol.Tavaly is több remek versenyt rendeztek hazánk egyik legkorszerűbb és legszebb teniszcentrumában, az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban. Idén sem lesz eseményben hiány.– A jövő héten már megkezdődik a szabadtéri szezon, egyből egy amatőr gyerekversennyel kezdünk, olyan játékosok indulhatnak, akiknek nincs versenyengedélyük. Április végén 14 éves leány I. kategóriás viadal lesz, majd júniusban a fiúk hasonló korosztálya csatázik nálunk. Beadtuk a pályázatot a vidékbajnokság megrendezésére, döntés azonban erről még később lesz – zárta a beszélgetést a sportvezető, Korcz László.