Bejött a váltás a Vásárhelyről 10 év után távozó Kökény Tamásnak - mesterhármasával a héten ő a forduló gólvadásza

A sereghajtó FK 1899 Szeged nehéz meccsre késztette a listavezető Tiszaszigetet, de egy kiállítás és a szünet után kiszakadt a vendégek gólzsákja, amelyből Kökény Tamás három találattal vette ki a részét.– Nehéz találkozóra számítottam, mert biztos voltam benne, hogy az FK nem támad ki. Az ellenfél piros lapja után nem találtuk a helyünket tíz percig, aztán rendeztük sorainkat – mesélte lapunk érdeklődésére Kökény Tamás.A szünetbeli tiszaszigeti megbeszélés hatásosnak bizonyult, a második félidőben öt góllal hengereltek, a védekező középpályás Kökény háromszor talált be.– Fölényben játszottunk, sejtettük, hogy nem bírják majd a hazaiak végig emberhátrányban. Csapatom harmadik gólját szereztem jobb oldali beadás után fejjel, majd a második és harmadik találatom szinte ugyanilyen lett. A félpályáról kilépve először átemeltem a kapus fölött a labdát, majd elrúgtam mellette – avatott be bennünket.Fontos gólok voltak ezek a győzelem és Kökény Tamás céljainak szempontjából, amelyeket azután tűzött ki, hogy nyáron tíz év után távozott Hódmezővásárhelyről.– Bejött a váltás, amihez nagyban hozzájárul, hogy vezetjük a tabellát, hétről hétre gólgazdag meccseken nyerünk, és a rangadóinkat is mind behúztuk eddig. Amikor ide igazoltam, azt a célt tűztem ki magam elé, hogy döntsem meg az eddigi rekordom az idényben, ami tizenegy gól a 2014–15-ös szezonból. Most nyolcnál tartok, bár védekező középpályásként inkább az ellenfél gólhelyzeteinek megakadályozása a feladatom, pontrúgásoknál igyekszem minél eredményesebb lenni – zárta a beszélgetést Kökény Tamás, a Tiszasziget játékosa.