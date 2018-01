Bejött nekik a kopogós stílus: a Márki, Varga duó bronzérmes lett a faütős asztalitenisz-Eb-n

Érem a nyakban. Varga Csaba (elöl, balra) és Márki Róbert. Fotó: ATSK

Szegedi érem is született a férfi párosok között a decemberi, budapesti kopogós asztalitenisz-Európa-bajnokságon: az ATSK-ban szereplő Varga Csaba és Márki Róbert kettőse a harmadik helyet szerezte meg. A verseny különlegességét az adta, hogy az asztaliteniszben mára megszokott, szoft ütőborítások helyett szivacs nélküli, úgynevezett kopogós ütőkkel bonyolították le. Ebben a mű- fajban ez volt az első kontinensviadal, amelyre 15 ország mintegy 80 játékosa nevezett.– Úgy vágtunk neki az Eb- nek, hogy kevés tapasztalatunk volt, az ATSK karácsonyi ünnepségein évente egyszer játszunk csak faütővel – mesélte Márki Róbert. – Persze készültünk a versenyre, edzettünk, mert tudtuk, erős a mezőny. Erről a helyszínen is meggyőződtünk: amikor láttuk, ki hogyan játszik, először azt hittük, meccset sem nyerünk. Aztán ráéreztünk, és bár az első mérkőzést elbuktuk,

a csoportból továbbjutottunk, az elődöntőig mentünk, ahol a későbbi győztes német páros búcsúztatott minket. A jövő- ben is szeretnénk elindulni hasonló versenyeken, hétvégén lesz például a magyar bajnokság, ott biztosan asztalhoz állunk – tette hozzá Márki, akinek egy térdsérülés nehezíti a helyzetét.– Nagyjából tíz éve kez- dődött az a tendencia az asztaliteniszt kedvelők körében, hogy elővették a hajdanán használt faütőjüket, és újrakezdtek vele játszani. Mára szépen kiforrott a pingpongnak ez a változata is. Az ilyen ütőkkel természetesen nehezebb a játék, hiszen a borításokkal egyáltalán nem vagy alig lehet megpörgetni a labdákat. Ezért más mozdulatokat és technikát igényel a kopogós pingpong – fogalmazott Varga Csaba.– Világbajnokság már több is volt, Eb-t most rendelkeztek először, ezért úgy voltam vele, ha már Budapesten lesz, rábeszélem Robit, próbáljunk szerencsét. Nem voltak különösebb céljaink, bár éreztem, hogy mivel normális ütő esetében is a fonák oldalon szemcsés borítással játszom, ez előnyt jelenthet majd. Az, hogy párosban dobogós helyet szereztünk, több dolognak köszönhető: egyrészt az ellenfeleink nem érezték a játékstílusunkat, azt, hogy míg Robi védett, én támadtam. Továbbá ahogy haladt előre a verseny, egyre nagyobb önbizalommal álltunk neki a meccseknek, ami sokat segített. Utólag úgy érzem, az elődöntőben is lehetett volna esélyünk, ott talán kicsit megelégedtünk azzal, hogy érmesek vagyunk. Összességében azt gondolom, maximálisan kijátszottuk magunkból, amit tudunk – tette hozzá.