Békéscsabán folytatja Makra Zsolt

– A Békéscsaba új vezető- edzője, Boér Gabi hívott fel és kérdezte meg, lenne-e kedvem mellette dolgozni – mondta Makra. – Jól ismerjük egymást, egy korosztály vagyunk, és a rövid megbeszélés után az is kiderült, hogy a futballról alkotott nézeteink is ugyanolyanok. Nagy megtiszteltetés, egyben meglepő volt a felkérés, de szívesen elvállaltam. Akadtak álmatlan éjszakáim, hiszen ezzel a felkéréssel párhuzamosan kaptam meg az MLSZ Bozsik- programjának területi szakmai felelősi pozícióját is, amelyben Orosháza és Hódmezővásárhely körzetét kellett volna felügyelnem. Így is, úgy is Békéscsabára költöztem volna, végül azért választottam az NB II-es klubot, mert úgy éreztem, nagyobb szükség van rám. A Balmazújvárosban megnyert keddi bajnokit a helyszínen néztem, de csak szerdán dolgoztam először a csapattal, szombaton pedig már Sopronba utazunk a vasárnapi bajnokira. Köszönettel tartozom Tóth Ákosnak és a SZEOL-nak, amely a pályafutásom befejezése után lehetőséget adott nekem.



Makra utódja a SZEOL SC U10-es korosztályának eddigi edzője, Boldizsár Bálint lesz.