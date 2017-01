Belekbe utazik a Szeged 2011

Megyei meccsek



A Csongrád megyei NB-s csapatok közül a Mórahalom (NB III) ma 11 órától Mórahalmon a SZEOL SC-t (NB II) fogadja felkészülési mérkőzésen. A Hódmezővásárhelyi FC (NB III) ma 11 órától az NB II-es Békéscsaba vendége lesz.

Ahogy az elmúlt évben, így most is külföldön edzőtáborozik a labdarúgó NB II nyolcadik helyén telelő, az éllovas Puskás Akadémiától kilenc pont hátrányban lévő Szeged 2011-Grosics Akadémia. Klausz László vezetőedző megint a törökországi Belekben vezényelhet ideális körülmények között edzéseket – kiszakadva az itthoni mínuszokból. Belekben tegnap 17 Celsius-fok volt napközben, míg a jövő hétre végig nagyjából 15-16 Celsius-fok várható...A február 1-jéig tartó tíz napban négy edzőmérkőzés vár a csapatra: január 24-én az azeri FK Samkir (kétszeres bajnok, jelenleg a 2. vonalban harmadik), 26-án a szintén azeri FC Sabaillal (a 2. vonalban negyedik), 28-án a román CS Pandurii (a román 1. osztályban 11. helyen áll), míg 30-án a kazah Irtis Pavlodarral (a tavaszi–őszi rendszerű hazai bajnokságban legutóbb 3. helyen zárt) játszanak Germánék.A csapattal tart a keret új kapusa, a Honvéd-nevelésű, Dorogról érkező Szemerédi Norbert (23 éves) is, aki az ősszel 16 mérkőzésen védett az NB II-ben – a Szeged 2011 ellen éppen nem.A csapat a hazatérés után még játszik a Szolnok (február 4.), a Hódmezővásárhely (február 8.) és a romániai Politechnika Temesvár (február 12.) ellen is, mielőtt 19-én hazai pályán a Cigándot fogadja az NB II folytatásában.