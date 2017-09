Belekóstolnak az elitbe: először szerepel az élvonalban a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE

– Érmet akarunk szerezni, ha lehet, ezüstöt – kezdte Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE elnökhelyettese, amikor a hétvégén rajtoló tollaslabda OB I-ről kérdeztük.A szegedi klub fennállása során először indul az élvonalban, miután a legutóbbi szezonban kiharcolták a feljutást. Pápai szerint Szegeden legutóbb harminc éve volt OB I-es együttes.– Főként a saját nevelésű játékosainkra támaszkodunk, emellett indonéz edzőnk, Didi Purwanto is beszáll. Nagyobbik fiam, Balázs szeretne kijutni az ifjúsági olimpiára, ehhez pedig támogatást kap a Magyar Olimpiai Bizottságtól. Ennek köszönhető, hogy a tizenkilenc éves, szintén indonéz Joyireh Avi Manasyét is Szegedre csábítottuk, ő itt él, itt edz, és pályára lép a csapatunkban. A nőknél kellett még erősítenünk, a horvát Dorotea Sutarát szerződtettük – árulta el.A bajnokságban négy csapat szerepel: a Szeged mellett a legutóbbi hat évben az élen végző pécsi Multi Alarm SE, a Debreceni Tollaslabda Club és a Fehérvár Badminton SE. A pécsiek más kategóriát képviselnek, de a másik két riválissal szemben lehet esélye a Tisza SE-nek. Körmérkőzések lesznek szombaton és vasárnap Pécsett, majd ezt tavasszal megismétlik Debrecenben, így alakul ki hat csapatmeccs után a végeredmény. Egy találkozó egyébként kilenc összecsapásból áll: három férfi egyesből, két női egyesből és férfi párosból, valamint egy női párosból és vegyes párosból.– Az a nehéz az élvonalban, hogy komoly játékosállomány kell hozzá. Szerencsére nálunk sok a tehetség, így a három légiós mellett Bálint Máté, Piliszky András, Pápai Balázs, Pápai Bálint, Kőműves Csongor, Káity Sára, Bálint Rebeka és Bozsogi Anna lép majd pályára.A szegediek az OB III-ban is indítanak csapatot, itt szombaton hazai környezetben, a Squash Club Szabadidőközpontban indul a szezon.– Várjuk a szurkolókat, tíztől délután négyig mennek a meccsek négy pályán. A harmadosztályú csapatban a tizennégy év alatti sportolóink játszanak, és mivel ügyesek, tőlük is sokat várunk – tette hozzá Pápai.