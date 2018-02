Beleszeretett a vadvízbe: a szegedi kajakos, Seprenyi Sára sík vízről szlalomra váltott

Hegyet és falat is mászik



Seprenyi Sárát arra kértük, mutassa be a sporton kívüli életét is. – A Pécsi Tudományegyetemre járok, sportszervezést tanulok, nyáron államvizsgázom. Így azért kicsit sűrű a programom. Ha időm engedi, az edzőtáborok során szeretem felfedezni a különböző országokat, kultúrákat, szokásokat. Szeretek hegyet és falat mászni, kipróbálni minden sportot és a barátokkal kimozdulni, bár a sok edzés mellett gyakran csak pihenni van erőnk – mesélte.

Seprenyi Sára új szakággal ismerkedik. A szlalom és a downriver is kihívást jelent számára sík vízi kajakosként. Fotó: Matthieu Claudel

– Általában egy vagy két hónapos egy edzőtábor, ez most hosszabb a szokásosnál. Ám mivel Magyarországon nincs rá lehetőség, hogy vadvízen készüljek, minden lehetőséget ki kell használnom. Ljubljanában vagyok, a taceni pályán edzek a szlovénokkal. Április nyolcadikáig itt leszek, illetve nem teljesen, egy hetet átmegyünk Franciaországba. Naponta két vízi edzés mellett egyszer kondizok – mivel mínusz két fok van, nem mindig élmény vízre szállni. Szerencsére megtörjük a monotonitást, indulok a szlovénok évadnyitó versenyén.– Az adottságaink miatt eddig nem voltunk nemzetközileg tényezők, hiába beszélünk az olimpián is szereplő szakágról. Természetesen én is sík vízi kajakosként kezdtem, tizenöt évig versenyeztem, mielőtt 2016-ban váltottam. Először szórakozás volt, más extrém sportot is szeretek, kipróbáltam a bungee jumpingot, az ejtőernyőzést és a wakeboardot. Aztán a szövetség oldalán olvastam egy cikket Potocny Marcelről, aki szlovák, de egy ideje magyar színekben versenyez. A Facebookon megkerestem, és nem kellett csalódnom, segítőkész volt, vendégül látott Pozsonyban, ahol megmutatta az alapokat. A víz, a kajakozás mindig közel állt hozzám, de a szlalom, a vadvíz mégis más. Már az elején imádtam az új kihívást: nincs két egyforma edzés. Később az akkori szövetségi kapitány, Weisz Róbert megkeresett, és jelezte, szívesen látna a versenyeken. Azóta is ezt űzöm, és imádom

– Szlalomosként még komoly eredményekről nem beszélhetek. Elkezdtem azonban a downriver szakágat, a két sportág szorosan összefügg. Ez nem olimpiai szám, de minden más világversenyt rendeznek benne. Kétszer nyertem Európa-kupát, van egy bronzom is. A szlalom sokkal technikásabb. A világbajnokság elképesztő volt, nagy kihívást jelentett egy olyan nehéz pályán versenyezni. A tavalyi év a tanulásról szólt, de remélem, hogy idén látható javulást tudok felmutatni.

Négy aranyat osztanak az olimpián



A kajak-kenu szlalom 1972-ben, Münchenben került a nyári olimpia programjába, majd húsz év szünet következett. 1992-től szerepel ismét a játékokon, két éve, Rióban négy számban osztottak érmeket: női és férfi kajak egyesben, férfi kenu egyesben és párosban. A 2016-os olimpián egy francia, egy szlovák, egy brit és egy spanyol arany született. A 2020-as, tokiói játékokra a kenu páros kikerül a programból, helyette női kenu egyesben rendeznek versenyt.

– Igen, valóban, a Tiszán, majd a Maty-éren is bambuszból építettem magamnak saját pályát, hogy gyakorolni tudjak, bár a horgászokkal sokszor meg- gyűlik a bajom. Otthon a forgásokat tudom gyakorolni, illetve erősítek, vagy beállok a régi sík vízi csapatomhoz, ahol Kokszi bácsi, azaz Kovács László segít.– Szlalomban jelenleg Simon Hocevarral készülök, aki a szlovénok olimpikonja, Európa- és világbajnoka, ráadásul downriverben is sikeres. Nagy tudású, türelmes szakember. Kiváltságnak érzem, hogy csatlakozhattam a csapatához, ahol többnyire ifjúsági versenyzőkkel edzek együtt, így az alapoktól sajátíthatom el a helyes technikát. Mellette válogatottbeli csapattársam, Potocny Marcel is sokat segít a közös versenyek alatt. Elég költséges a sok külföldi edzőtábor és a versenyekre való kiutazás, de egyesületem, a szövetség és a családom támogat. Ha megépül a kiskörei pálya, akkor Magyarországon is lesz lehetőségünk edzeni.– Szeretnék minél messzebb eljutni, de ez attól is függ, hogy milyen gyorsan tudok tanulni, elsajátítani ezt a szakágat, hiszen időhátrányban vagyok azokkal szemben, akik hosszú évek óta eveznek. Egyelőre a következő versenyekre fókuszálok. Remélem, hogy el tudok indulni a következő Európa-bajnokságon és a világkupákon mindkét szakágban.