Belgrád, a válaszok városa - Letisztázódtak a megyei versenyzők lehetőségei, jövőbeli céljai

Világos célok. A szegedi Kuli István (felső kép, balról a második) és Birkás Balázs (alul) jó Eb-t zárt. Fotók: Szalmás Péter/MKKSZ

Aki a szegedi kajakos, kenus eseményeken szocializálódott mint versenyző, újságíró vagy szurkoló, az bizony a belgrádi Európa-bajnokság után azt vonhatta le tanulságként: milyen jó dolgunk is van a Maty-éren.A szegedi világversenyeken megszokhattuk a rendet, a fegyelmet, a kiszámíthatóságot, ehhez képest Szerbia fővárosában – amely még mindig jócskán magán viseli a balkáni és a volt szocialista stílusjegyeket a közlekedésben, az épületek kinézetében, állagában, viszont ne legyünk igazságtalanok, mert azért a fejlesztések is megtalálhatók Belgrádban – előfordulhatott több érdekesség is. Ilyen volt az eredményhirdetések eltolása: a férfi K4 500 méteren érdekelt négyes tagjai például az előre kihirdetetthez képest több mint egy órát vártak melegítőben, hogy rájuk kerüljön a sor. Az akkreditációval kapcsolatban annak lehetett örülni, hogy az egy szektorra szóló engedéllyel voltaképpen mindenhova (dobogó, versenyzői rész, hajótárolók, kikötői mólók) el lehetett jutni, az viszont érthetetlen volt, hogy az utolsó napra miért is kellett magunkra tenni egy sárga mellényt. Nagyjából négy óra hosszáig működött is a rend, aztán megint úgy közlekedett mindenki, ahogy jólesett neki.Tegyük hozzá, káosz így sem volt az Eb alatt, viszont sok mosoly és rengeteg angolnyelv-tudással megáldott segítő, trafikos, boltos, biztonsági őr igen. Ők így teszik a dolgukat, náluk ez a természetes.A magyaroknak meg az, ha az éremtabella élén végeznek. Nem volt ez másként most sem: a mieink 15 (6 arany-, 5 ezüst- és 4 bronz-) érmet nyertek, ezzel a legeredményesebb nemzet voltunk. Válogatottjainknak igen mozgalmas hónapjuk volt a rangsorolóval, a szegedi és néhányuknak a duisburgi világkupával, a válogatóval, majd most az Eb-vel. A sok-sok verseny és „számonkérés" után a többség megtalálhatta a helyét, a közeljövő útját.Ilyen például az NKM Szegedből több kajakos is: Kuli István és a K4 500 méteres egység a belgrádi bronzérem után együtt maradhat, és immár két hónapig folyamatosan készülhet a vb-re. Birkás Balázs helyzete is letisztult a négyes válogatózás után: egyesben és párosban Balaska Márkkal (Honvéd) most már csak a 200 méterre kell koncentrálniuk. Kárász Anna pedig a női négyes sztrókjaként örülhetett aranyéremnek, azaz ez az irány (egyesben az első négyben lenni) megfelelő az újra felépítésében.Az algyői Kopasz Bálint is megkapta a választ a kérdéseire, és már csak az ezer egyesre kell fókuszálnia – illetve ha megtalálja az ideális párt, ezer párosban is maradandót alkothat.Az Eb legeredményesebb magyarja a kajakos Kozák Danuta (Újpest, két arany, egy ezüst) volt, de a kenus Balla Virág (Győr, két arany, egy bronz) is a legjobbak közé tartozott.A vb-ig (augusztus 22–26., Portugália, Montemor) még hátravan a második válogató július 13–15. között Szolnokon. Az a verseny még sok érdekességet hozhat.