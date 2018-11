Belülről játékos, kívülről edző: elérte 150. találatát az FK 1899 Szeged első csapatának mezében Dóra János

Ide nekem a labdát! Dóra János már gyakrabban edző, mint labdarúgó. Fotó: Frank Yvette

– Valóban nem életem gólja volt, 11-esből értem el az UTC 2–0-s vezetésénél. Nem emlékszem, mikor hagytam ki utoljára bajnoki mérkőzésen 11-est. Az biztos, hogy az Algyő elleni tavaly őszi megyei kupameccs büntetőpárbajában a kapufa belső élére lőttem a labdát, amely utána végiggurult a gólvonal előtt.– A teljes 90 perceket nemigen, bár ebben a szezonban már másodszor fordult elő, hogy végigjátszottam, mert kellett a gól. Mindig megyünk az eredmény után, bármit is találunk ki. Most is három gólt szereztünk idegenben, viszont kaptunk ötöt... Érdemes lenne megnézni a meccseinket, és akkor mindenki látná, hogyan játszunk. Nem úgy, ahogy azt a tabella mutatja.– Az nem működik, hogy játékos és edző egyszerre, aki a pályán átlátja a meccset.Beugróként lehet rálátás a mérkőzés alakulására, de belülről ez szerintem nem megy. Most a másik ünnepelt, az FK-ban 200. tétmérkőzésén szereplő Imre Zoltán figyelte kívülről a játékot, amíg ő is be nem állt.– Még csak egyszer vonultam vissza... A viccet félretéve addig, amíg szeretem, amíg nem megy el a kedvem a futballtól. A saját, illetve a nálam idősebb korosztályokban olyan játékosok vannak, akik ha futballról van szó, úgy szervezik, hogy ott legyenek. Ez hiányzik a mostani generációkból, én viszont ebbe születtem bele, de ehhez kell a család, a feleség támogatása.– Vannak tehetségek, egyidényes csatárok, akik két-három évente eljutnak 20-25 gólig, de tartósan, úgy, mint például Maróti Sándor vagy Szőke Péter, nem tudnak megbízhatóan, évről évre 20-25 gólt garantálni. Mentális problémák vannak, a nálam fiatalabbak, tisztelet a kivételnek, nem szeretik a futballt, csak futballoznak.– Kispályán már volt rá példa, nagypályán viszont remélem, soha. Ha mégis, az azt jelentené, hogy a most 16 éves Donátnak, aki a Sándor Károly Akadémia játékosa, nem jött össze az a pálya, amit ő szeretne. Annál ügyesebb, hogy velem együtt szerepeljen mondjuk az FK-ban.