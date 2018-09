Bemutatjuk a BL-ellenfeleket

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a tavalyi idényhez képest megváltozott összetételű csoportban lesz érdekelt szeptembertől a BL-ben, mivel az előző évhez képest csak a Zagreb és a Nantes lesz ismét ellenfele. PSG Handball Az első kalapból az elmúlt négy év francia bajnokát kapták Bodó Richárdék. A párizsi sztárcsapat óriási erejét bizonyítja, hogy három idény óta folyamatosan eljutottak a kölni négyes döntőbe, valamint a legutóbbi bronzérmes együttesből négyen is bekerültek a szezon álomcsapatába.



A legjobb irányító Nikola Karabatic, a balátlövő Sander Sagosen, a védő Luka Karabatic volt, míg a legjobb balszélső és a gólkirály Uwe Gensheimer lett 92 találattal. A nyáron edzőt váltott a PSG, a legendás Zvonimir Serdarusic helyét a Vardar férfi csapatának trénere, Raúl González vette át. Leigazolták Kielből Henrik Toft Hansent, míg Barcelonából a világ egyik legjobb védőjének számító Viran Morrost, de Kim Ekdahl du Rietz is a BL-trófeáról álmodozó gárda alkalmazásába állt.



A párizsi klub világklasszis irányító-átlövője, Daniel Narcisse visszavonult, míg Jesper Nielsen a Füchse Berlinbe, Henrik Möllgaard az Aalborgba, Dylan Garain pedig a Nimes csapatába távozott. SG Flensburg-Handewitt Tizennégy év után tudott ismét a német férfikézilabda-bajnokság trónjára felülni a 2017–18-as idény végén a Flensburg. Bár már az elmúlt két szezonban közel volt ehhez az észak-német együttes, akkor három, illetve egy ponttal a Rhein-Neckar Löwen bizonyult jobbnak. Most viszont 56–55-re Maik Machulla vezetőedző csapata nyerte meg a pontvadászatot.



A német bajnokcsapat játékoskerete átalakult a nyáron, mivel több világklasszisa távozott. Mahé Veszprémbe, Mogensen Skjernbe, Henrik Toft a PSG-be, Möller pedig a Barcelonába igazolt, míg a legendás svéd hálóőr, Mattias Andersson abbahagyta játékos-pályafutását. Az érkezők oldalán hat név szerepel, a két legnagyobb a norvég válogatott kapusáé és balszélsőjéé.



Torbjörn Bergerud a Holstebrót, Magnus Jöndal a GOG-t hagyja ott a flensburgi hívószóra. A dánok és norvégok tehetsége, a 203 cm magas beálló, Simon Hald, valamint a balátlövő Göran Johannessen is a 2014-es BL-győzteshez írt alá. Rajtuk kívül a mindössze 20 éves német beálló, Johannes Golla is a Flensburgban folytatja a pályafutását ősztől. Skjern Handbold A 2017–18-as szezon dán bajnokcsapatának nevére igazán akkor figyelt fel az európai kézilabdázás publikuma, amikor a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében nem kis bravúrt végrehajtva kiejtette a Telekom Veszprémet. Akkor még a gyengébbik C–D ágról indultak a dánok, mivel bajnokságukban a második helyen végeztek az Aalborg mögött, míg most már aranyéremmel a nyakukban az elit ágon folytathatják.



A MOL-PICK Szeged eddig még nem játszott a Skjernnel tétmérkőzést, így történelmi találkozó elé néznek majd velük. A nyáron leigazolták Flensburgból a klasszis irányítót, Thomas Mogensent, de náluk lesz immár az izlandi válogatottból ismert bravúrkapus, Björgvin Páll Gústavsson is.



Két meghatározó játékosuk távozott: a korábban Orosházán és Gyöngyösön is megfordult kapus, Tibor Ivanisevics a német Wetzarhoz, míg Markus Olsson a francia Fenix Toulouse-hoz szerződött. RK PPD Zagreb Alaposan meggyengült az „örökös’" horvát bajnok, mivel három ikonja, Igor Vori, valamint a Valcic testvérek, Tonci és Josip Valcic visszavonult. A csapat első számú irányítója, Domagoj Pavlovic a német Melsungenbe igazolt, míg a korábban egy évet Szegeden töltő, az elmúlt idényben Chambéryben kölcsönben levő Sandro Obranovic a Meskov Breszt játékosa lett.



A rutinos jobbátlövő, David Miklavcic Velenjébe távozott, de a hírek szerint Dobrivoje Markovics is elhagyja Zágrábot. Visszatért a fővárosba az egy évet Dániában légióskodó irányító, Lovro Jotic. A horvát válogatott következő generációjának balszélsője lehet majd David Mandic, aki a bosnyák Izvidactól érkezett Zágrábba, míg a balkezes lövő pozíciójába a szerb Nikola Potics a spanyol Cangasból érkezik a PPD-hez.



Az egyik legnagyobb erősítés Senjamin Buric lehet, aki az elmúlt két szezont a Nantes-ban töltötte. A bosnyák válogatott beállónak Vorit kell majd pótolnia. A Zagrebnél folytatja a 20 éves balátlövő, Filip Vistorop

a Mostarból, valamint kölcsönbe megszerezték a tavaszt Szegeden töltő Ivan Srsent a Nexétől.



Az elmúlt idényben a MOL-PICK a csoportkörben találkozott a horvát együttessel. Idegenben 28–23-ra, az újszegedi sportcsarnokban 30–28-ra győztek a Tisza-partiak. HC Motor Zaporizzsja Az ukrán bajnokot a hatodik kalapból automatikusan kapta meg a PICK, mivel a címvédő Montpellier-vel a PSG nem kerülhetett össze. A Motorral legutóbb a 2014–15-ös szezon csoportkörében mérte össze erejét a Szeged, akkor idegenben 29–25-re, hazai pályán 27–26-ra nyert a MOL-PICK.



Ezen a nyáron eddig mindössze egy játékos érkezését jelentették be, a Kielcétől a védő Mateusz Kuszét. Az ukránok legnagyobb nevű játékosai közé tartozik az excsurgói Barisz Pukhovszkij, az ukrán válogatott jobbátlövő Szergej Selmenko vagy éppen az exbreszti fehérorosz beálló, Makszim Babicsev. Lesz miért visszavágniuk a Pastor fiúknak az ősszel, mivel a Motor a saját rendezésű felkészülési tornán 28–26-ra győzött. RK Celje PL Legutóbb a 2016–17-es idényben rendeztek Szeged–Celje mérkőzést a Bajnokok Ligája csoportkörében. Előbbi a harmadik, utóbbi a kiesést jelentő hetedik helyen zárta a B jelű nyolcast. Kettős győzelmet aratott ellenük a MOL-PICK Szeged, mivel a celjei Zlatorog Arénában 31–25-re, míg Szegeden 27–22-re nyertek.



Több meghatározó játékosát is elvesztette a nyári átigazolási szezon során a szlovén bajnok Celje. A balátlövő Mackovsek Veszprémbe, a kapus Lesjak Hannoverbe, a jobbátlövő Mlakar Plockba, az irányító Mitrovic a francia Rennes-be, míg a beálló Suholeznik a szintén gall Dunkerque-be távozott.



Majdnem a komplett kezdőjét, és a hosszú betegségből felépült Ivan Sliskovicot (Göppingen) is elvesztette az együttes. Pótlásukra eddig három játékos érkezett. Kapus és irányító a nagy rivális Velenjétől ment hozzájuk, Klemen Ferlin, illetve Rok Ovnicek személyében. Rajtuk kívül a Trebnje tehetséges beállóját, Kristjan Horzent szerezték meg. HBC Nantes Kiváló szezont zárt a 2017–18- as idényben az együttes, mivel egészen a döntőig menetelt a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban bronzérmes lett, míg elhódította a francia Bajnokok Trófeája serlegét, miután a fináléban 32–26-ra legyőzte a Montpellier-t.



A BL-ezüstérmes csapat kerete együtt maradt, mindössze egy érkezőt jelentett be a klub a friss Európa-bajnok spanyol balszélső, Valero Rivera személyében, aki két szezon után tér vissza Barcelonából Nantes-ba. A német világklasszist, a visszavonuló Dominik Kleint kell pótolnia.



A távozók listáján található még a horvát jobbszélső, Matulic neve is, aki Lengyelországba szerződött, a beálló Buric Zágrábba, míg a rutinos balátlövő, Guillaume Saurina Kleinhoz hasonlóan felhagy játékoskarrierjével. Az előző BL-idényben találkozott a Szeged a Nantes-tal, Franciaországban 30–26-ra, az újszegedi sportcsarnokban pedig 33–30-ra győztek Faluvégi Rudolfék, a harmadik helyen zártak a Vardar és a Barcelona mögött.