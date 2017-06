Bemutatkozott az orosz zseni: Dmitrij Zsitnyikov a MOL-Pick új igazolása

Dmitrij Zsitnyikovt a Veszprém is szerette volna leigazolni, végül azonban a MOL-Pick lett a befutó. Fotó: Frank Yvette

Kicsit izgult, azt mondta a patinás Virág cukrászdában tartott sajtótájékoztató előtt, hogy ilyen nagyszámú média előtt még sohasem szerepelt, nagyon meglepte, hogy ennyien kíváncsiak rá. Dmitrij Zsitnyikov a MOL-Pick Szeged új igazolása. Az orosz irányító a lengyel Wisla Plock gárdájából érkezik, előtte az orosz Csehovszki Medvegyit erősítette.– Feleségemmel és fiútestvéremmel érkeztem Szegedre – kezdte a beszélgetést Dmitrij Zsitnyikov –, eddig amit láttunk a városból, az nagyon tetszik. Szegeden még egyszer sem játszottam, volt csapataimmal csak Veszprémben szerepeltem a BL-ben.Sokan a Pastor-csapat egyik legnagyobb fogásának tartják a 27 éves sportolót. A Veszprém is szerette volna leigazolni, végül azonban a MOL-Pick lett a befutó.

– Az edző, Juan Carlos Pastor – folytatta a gondolatot a 193 centiméter magas kézilabdázó –, a csapat, a klub volt számomra leginkább a vonzó, ezért fogadtam el a Szeged ajánlatát. Tudok a célokról, arról, hogy a Pick szeretne eljutni Kölnbe, a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Tisztában vagyok azzal is, hogy hazai porondon a Veszprém a legnagyobb riválisunk, de nekem és a csapatnak is az a célja, hogy megelőzzük őket, megnyerjük a bajnokságot, a kupát. Komoly kihívások ezek, de egy profi sportolónak nem is lehet más a célja, mint győzelmeket, sikereket elérni.Sokan feltehetik a kérdést, hogy mi döntött a kétszeres magyar bajnok mellett?– Nagyon jó barátom Szergej Gorbok – zárta a diskurzust a családapa –, sokat beszélgettem vele, mielőtt aláírtam a szerződésem. Csupa jót mondott mindenről. A keret nagy részét ismerem, hiszen az orosz válogatottal már többször is találkoztam azokkal a játékosokkal, akik ellen játszottunk. Jó csapatba, jó emberek közé kerülök, nagyon várom, hogy megismerjenek a szurkolók, akikről Gorbok szintén csak jót mesélt. Jó lesz majd bemutatkozni a hazai közönség előtt.Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) nyilvánosságra hozta a legutóbbi három szezont összesítő koefficiens táblázatát. A magyar klubok jó szereplésének köszönhetően a spanyol bajnokság elé került az NB I, így alanyi jogon két BL-helyet kap a magyar pontvadászat. A listát a Bundesliga vezeti. Mint ismert, tavaly a Szegednek szabadkártyás kérelmet kellett benyújtani a BL-főtábláért, amit meg is kapott a klub. Az idei évadtól viszont már enélkül is a csoportkörben kezd a MOL-Pick Szeged – írta a hetmeteres.com.